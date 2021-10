Un par un : les dédicaces Netflix pour la deuxième saison de Bridgerton

in

La deuxième saison de Bridgerton c’est un fait. Les acteurs travaillent déjà, après une longue interruption due à COVID, sur les nouveaux chapitres de l’une des séries les plus acclamées de Netflix. En fait, le casting principal s’est produit à TUDUM, l’événement mondial de la plate-forme de fans, et ils ont non seulement montré le premier aperçu, mais ont également annoncé que la série serait diffusée l’année prochaine.

Le fait qu’ils aient dû attendre était décevant pour les fans de Bridgerton, mais tout de même, certains détails de ce qui est à venir sont déjà connus. Bien que l’intrigue soit connue depuis longtemps puisqu’il s’agit de l’histoire basée sur les livres de Diana Gabaldón, on sait maintenant qui jouera chaque personnage. Et, de Spoiler, nous vous les présentons.

Les 5 nouvelles signatures Netflix pour la deuxième saison de Bridgerton :

1. Rupert Evans :

Il a été l’un des premiers acteurs confirmés de Bridgerton. L’acteur jouera un rôle décisif dans la deuxième saison puisqu’il sera le chef de famille : Edmund, le père des frères principaux. Et, bien que dans l’histoire où il est décédé il y a longtemps, il apparaîtra au format flashback.

2. Simone Ashley :

C’est l’une des grandes révélations incorporées à Bridgerton. L’actrice, après la fureur de Éducation sexuelle, jouera Kate Sharma, l’amoureuse d’Anthony Bridgerton, interprétée par Jonathan Bailey.

3. Charithra Chandran :

La jeune actrice incarnera Edwina Sharma, la sœur cadette de Kate. La jeune fille a appris à être la parfaite débutante grâce à sa sœur, qui lui a appris tout ce qu’elle montrera dans sa saison. Caractérisée par sa gentillesse, sa tendresse et sa sympathie, elle est claire sur ce qu’elle recherche : le véritable amour.

4. Calam Lynch :

C’est lui qui donnera vie à Theo Sharpe, un intellectuel qui appartient à la classe ouvrière puisqu’il est assistant d’imprimerie. Son arrivée à Bridgerton a pour objectif de lutter pour les droits de tous.

5. Rupert Young :

Il incarnera l’un des personnages les plus controversés de la deuxième saison. Ce sera loin du tribunal, mais cela donnera beaucoup de mal à la famille principale. Jack vient d’arriver dans la société et malgré sa classe, il est très bien connecté avec l’une des familles les plus nobles.

