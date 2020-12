Un panorama incroyable montre le site d’atterrissage chinois de Chang’e 5 sur la lune (photos)

L’atterrisseur lunaire chinois Chang’e 5 a pris cette image peu de temps après son atterrissage sur la lune le 1er décembre 2020. (Crédit d’image: CNSA / CLEP)

L’atterrisseur chinois Chang’e 5 a rendu son premier panorama depuis son site d’atterrissage sur la lune.

La mission de retour d’échantillons a fait un atterrissage en douceur réussi dans la région d’Oceanus Procellarum (« Ocean of Storms ») mardi (1er décembre) et a presque immédiatement commencé ses tâches scientifiques et d’imagerie.

Un panorama publié mercredi 2 décembre montre une surface lunaire cratérisée avec un certain nombre de roches lâches à proximité de l’une des jambes d’atterrissage du vaisseau spatial. L’image montre comment la jambe a eu un impact sur la roche et la poussière qui composent le régolithe lunaire, tandis que de grands pics éloignés peuvent être vus à l’horizon.

La caméra panoramique de l’atterrisseur Chang’e 5 se compose de deux caméras montées sur une plate-forme rotative. Il est conçu pour cartographier la topographie et les caractéristiques entourant le site d’atterrissage de Chang’e 5, un grand monticule volcanique connu sous le nom de Mons Rümker. Les équipes de retour sur Terre peuvent ensuite utiliser les images pour aider à la collecte d’échantillons.

Chang’e 5 est une quête historique de 23 jours pour collecter des échantillons lunaires et les renvoyer sur Terre – la première mission lunaire de ce type depuis 1976, lorsque la sonde Luna 24 de l’Union soviétique a transporté environ 6 onces (170 grammes) de matériel lunaire chez lui.

Chang’e 5 s’est posé sur un grand monticule volcanique appelé Mons Rümker. (Crédit d’image: CNSA / CLEP)

Le quatre modules, 18 100 lb. (8200 kilogrammes) Chang’e 5 lancé le 23 novembre. Le vaisseau spatial arrivé en orbite lunaire quatre jours et demi plus tard, et l’atterrisseur s’est séparé de l’orbiteur de mission le 29 novembre en préparation de la tentative d’atterrissage.

Les opérations d’échantillonnage à l’aide d’une perceuse et d’une pelle ont commencé quelques heures à peine après l’atterrissage. Un véhicule d’ascension au-dessus de l’atterrisseur enverra le matériel lunaire dans l’espace jeudi (3 décembre) et rencontrera plus tard l’orbiteur en attente. Si tout se passe bien, les échantillons atterriront en Mongolie intérieure vers le 16 décembre ou le 17 décembre.

La Chine compte actuellement trois atterrisseurs Chang’e sur la lune. Chang’e 3 a atterri à Mare Imbrium en décembre 2013 et Chang’e 4 a effectué le tout premier touché de l’autre côté lunaire en janvier 2019. Les trois vaisseaux spatiaux ont rendu leur posséder étourdissant panoramas de leurs lieux d’atterrissage. (Chang’e 3 et Chang’e 4 ont déposé des duos lander-rover. Le rover de Chang’e 4, comme son atterrisseur, fonctionne toujours; le rover Chang’e 3 est mort après 31 mois de fonctionnement.)

