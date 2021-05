Un panel influent recommande de supprimer la «  règle des 14 jours  » sur les embryons cultivés en laboratoire

Un groupe scientifique influent affirme que les chercheurs devraient être autorisés à cultiver des embryons humains dans un laboratoire pendant plus de deux semaines et recommande de lever la soi-disant règle des 14 jours, selon les rapports de presse.

La règle des 14 jours fait référence à un plafond strict imposé à la durée de maturation des embryons cultivés en laboratoire, afin d’éviter les dilemmes éthiques qui se poseraient à mesure que les tissus deviendraient de plus en plus humains, STAT a rapporté . Certains pays, dont l’Australie et le Royaume-Uni, sont allés jusqu’à inscrire la règle des 14 jours dans la loi, tandis que d’autres pays, comme les États-Unis, l’appliquent par le biais d’organismes de recherche réglementaires. Cela dit, dans le passé, les scientifiques ont eu du mal à garder en vie les embryons cultivés en laboratoire aussi longtemps.

Mais maintenant, les techniques de culture de cellules se sont améliorées et les embryons peuvent être maintenus en vie jusqu’à 14 jours. Et le mercredi 26 mai, la Société internationale de recherche sur les cellules souches (ISSCR) publié de nouvelles directives déclarant que les scientifiques devraient être autorisés à cultiver des embryons au-delà de ces deux semaines, NPR a rapporté .

« Il y a de très bonnes raisons de faire cette recherche. Et les gens ne devraient pas avoir peur à ce sujet s’il existe de solides mécanismes d’examen et de surveillance », Robin Lovell-Badge, biologiste du développement au Francis Crick Institute de Londres et président des directives groupe de travail, a déclaré lors d’une conférence de presse le 26 mai, selon NPR. Par exemple, de telles études pourraient fournir des informations précieuses sur l’infertilité, fausse-couche et des malformations congénitales, a-t-il dit.

Entre les jours 14 et 28 après la fécondation, les embryons commencent à construire des tissus à partir de nombreux types de cellules différents et le placenta se forme, a rapporté STAT. Mais parce que beaucoup de gens apprennent seulement qu’ils Enceinte après 28 jours, cette période de développement est difficile à étudier. Les embryons cultivés en laboratoire pourraient aider à combler cette lacune dans les connaissances.

«Quand vous demandez: ‘Est-ce que c’est moralement mauvais?’ Eh bien, vous devez également dire le contraire: y a-t-il des problèmes éthiques pour ne pas faire de recherche pendant cette période? » Lovell-Badge a déclaré, selon NPR. «À bien des égards, vous pourriez dire qu’il serait contraire à l’éthique de ne pas le faire.

Les lignes directrices mises à jour de l’ISSCR seront désormais examinées par des organismes de réglementation du monde entier, dont les experts peuvent dicter si et comment la nouvelle règle est adoptée, a rapporté NPR.

« Ce n’est pas un feu vert pour que les groupes poursuivent l’extension des cultures humaines [holding embryos] au-delà de 14 jours « , ont déclaré Kathy Niakan, biologiste à l’Université de Cambridge et Francis Crick et membre du groupe de travail sur les directives, lors de la conférence de presse, selon STAT.

« Il serait irresponsable – et, dans de nombreuses juridictions, ce serait illégal – de le faire », a déclaré Niakan. « Ce que nous faisons à la place, c’est que les lignes directrices sont un appel à s’engager de manière proactive dans un dialogue bidirectionnel avec le public pour revoir la limite de 14 jours sur la culture d’embryons humains. »

Tous les scientifiques et bioéthiciens ne sont pas d’accord avec les nouvelles directives de l’ISSCR. «Je pense que c’est profondément troublant», a déclaré le Dr Daniel Sulmasy, bioéthicien à l’Université de Georgetown, à NPR. « Désormais, tout signe de respect pour l’embryon humain a disparu. »

Hank Greely, un bioéthicien de l’Université de Stanford, a déclaré à NPR qu’il soutenait les nouvelles directives, mais a fait part de ses inquiétudes sur le fait qu’aucun nouveau point d’arrêt n’a été introduit. « Si vous n’avez pas de point final, pourriez-vous prendre des embryons à 20 semaines? À 24 semaines? La viabilité est-elle le seul point final? » Il a demandé.

Les nouvelles directives ont ouvert la porte à ce type de questions et servent désormais de base à un débat utile dans la communauté scientifique, Alta Charo, bioéthicienne à la faculté de droit de l’Université du Wisconsin à Madison, dit Nature News . « Nous n’en avons pas débattu avant – il est maintenant temps de débattre », a déclaré Charo.

En savoir plus sur les nouvelles consignes et l’origine de la règle d’origine des 14 jours STAT , Radio Nationale Publique et Actualités nature .

