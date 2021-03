Un palais épiscopal médiéval découvert en Angleterre

Dans une petite ville du sud-ouest de l’Angleterre, une équipe de construction engagée pour construire un bungalow ordinaire a découvert de manière inattendue un palais épiscopal médiéval.

L’équipage a découvert des fondations murales médiévales « substantielles », des dépôts au sol et une cheminée dans la ville de Wiveliscombe, a déclaré un porte-parole du South West Heritage Trust, une organisation caritative qui travaille à la préservation et à la gestion des sites du patrimoine anglais. (Le site est surveillé par des archéologues du South West Heritage Trust.)

On pense que les ruines font partie d’un palais épiscopal qui remonte au 13ème siècle, selon la Gazette du comté de Somerset . Plusieurs évêques de Bath et Wells ont effectué des travaux de construction sur le site, notamment l’évêque Drokensford (évêque de 1309 à 1329) et l’évêque Ralph de Shrewsbury (évêque de 1329 à 1363), selon le porte-parole. Mais le palais a probablement été construit pour la première fois peu de temps après 1256, selon Smithsonian Magazine .

Les ouvriers du bâtiment ont découvert les fondations d’un petit terrain appartenant à un fonctionnaire de banque à la retraite, Charles Pole. Pole, âgé de 81 ans, se construisait un bungalow dans le jardin de sa maison qu’il envisageait de vendre, selon le County Gazette.

« Cela a été une grande surprise », a déclaré Pole au County Gazette. « C’était passionnant d’entendre que le site contient quelque chose de vraiment significatif », bien que l’enquête lui coûtera probablement environ 20 900 dollars (15 000 livres) et retardera la construction de son bungalow, a-t-il déclaré.

Les archéologues locaux savaient que le palais médiéval était situé quelque part dans la région, en partie parce qu’une porte du 14ème siècle vers le complexe du palais est toujours debout aujourd’hui, selon le Smithsonian Magazine. Mais jusqu’à cette découverte, personne ne savait où se cachaient le reste des ruines.

« La porte d’entrée est toujours là; ce que nous ne savions pas, c’est où les bâtiments auraient été par rapport à cette porte, » Bob Croft, archéologue du comté du South West Heritage Trust, a déclaré à BBC News . « Ils ont souvent été considérés comme étant beaucoup plus à l’est, où nous savions qu’il y avait une grande grange et un grand espace ouvert, mais c’est la première fois que nous faisons découvrir des fondations en pierre. »

Les vestiges récemment découverts représentent deux phases de développement sur le site, a déclaré le porte-parole à 45Secondes.fr dans un e-mail. Les archives montrent que l’évêque Ralph de Shrewsbury (1329-1363) a également effectué d’importants travaux de construction à Wiveliscombe, et ceux-ci sont également probablement présents sur le site nouvellement découvert, selon le porte-parole.

Les vestiges du palais, qui comprennent également des poteries du XIIe siècle et une cheminée médiévale, feraient partie d’un couloir et d’un bloc cuisine. Le propriétaire foncier, les archéologues, le constructeur et l’architecte du bungalow « travaillent pour protéger et enregistrer le site », a déclaré le porte-parole.

