Un pair fait face à une suspension de la Chambre des lords après avoir intimidé des députés

Lord Maginnis a déclaré qu’il « n’avait fait à aucun moment de commentaires homophobes sur qui que ce soit ». (BBC Écosse)

Un membre de la Chambre des lords qui a intimidé trois députés et un garde de sécurité avec un langage homophobe devrait être suspendu pendant au moins 18 mois, a recommandé le comité de conduite des Lords.

La longue suspension de Lord Ken Maginnis, 82 ans, serait l’une des plus longues jamais prononcées contre un membre de la Chambre haute du Parlement.

Il sera accompagné d’une formation obligatoire sur le changement de comportement et a été menacé d’une nouvelle suspension s’il ne parvient pas à s’engager de manière constructive avec le cours.

«L’étendue du comportement de Lord Maginnis est maintenant mise à nu pour que tout le monde puisse le lire et ma foi est une lecture inquiétante et déprimante», a déclaré la députée travailliste Hannah Bardell, qui était l’une des personnes ciblées par ses abus.

«Que quelqu’un qui est dans une position de ce pouvoir et de cette influence et qui est un législateur, puisse penser qu’il est approprié de se comporter de cette manière est vraiment étonnant.

Une enquête a révélé que le 8 janvier, Lord Maginnis a crié des insultes à l’encontre d’un agent de la sécurité parlementaire alors qu’il tentait d’entrer dans le bâtiment sans son laissez-passer, ce qui faisait que l’homme se sentait «humilié et sans valeur».

L’incident a été évoqué à la Chambre des communes par Bardell, qui l’a qualifié de «l’un des pires cas d’abus du personnel de sécurité que j’ai vus».

Lord Maginnis a rejeté les préoccupations du député et a déclaré qu’elle ne l’avait critiqué que parce qu’elle était «queer» et qu’elle cherchait une «publicité bon marché» en raison de son opposition au mariage homosexuel.

«Les homosexuels comme Mme Bardell ne m’ennuient pas particulièrement», a ajouté le pair, qui a déjà comparé l’homosexualité à la bestialité.

Lord Maginnis a revendiqué la « discrimination par les homos »

Maginnis a également été reconnu coupable de harcèlement homophobe du député travailliste Luke Pollard à la suite d’une réunion du groupe parlementaire de tous les partis des forces armées (APPG), où le pair a accusé Pollard d’être le «pire président qu’il ait jamais vu».

Plus tard dans la soirée, il a envoyé un courriel au député de James Gray, l’actuel président de l’APPG, qui a été copié à un certain nombre d’autres parlementaires sous le titre «Discrimination par les homos».

Dans le courriel, Lord Maginnis a décrit son échange avec Pollard après la réunion comme un échange dans lequel Pollard m’avait «menacé avec son« petit ami »».

Il a été reconnu coupable de harcèlement encore plus homophobe dans une autre conversation qui a eu lieu quelques jours plus tard, cette fois avec le député travailliste Toby Perkins, qui a demandé au pair d’expliquer la dispute.

Il a répondu en étant «homophobe, agressif et irrespectueux, y compris en faisant d’autres remarques homophobes» à propos de Pollard et Bardell, selon le rapport.

La suspension de Peer a été doublée parce qu’il n’a montré « aucun remords »

La suspension de Lord Maginnis est deux fois la durée recommandée par le commissaire aux normes de la Chambre des Lords. Il a été doublé parce que Lord Maginnis «a montré très peu de compréhension de l’impact de son comportement sur les plaignants et aucun remords pour le bouleversement qu’il avait causé».

Il s’est plutôt «présenté comme victime d’un complot[…]et a continué à se référer aux plaignants de manière désobligeante et parfois offensante», a déclaré le comité.

Hannah Bardell m’a dit elle était heureuse que la Chambre des lords prenne la question si au sérieux et qu’elle ait «un immense respect et appréciation» pour le commissaire des Lords et son équipe dans leur travail approfondi d’enquête sur le comportement de Lord Maginnis.

«Je suis extrêmement reconnaissante à tous ceux qui m’ont soutenu dans cette sinistre affaire», a-t-elle déclaré, y compris son partenaire actuel et son ancien partenaire qui ont été «profondément touchés» par les actions de Maginnis et les menaces de mort qui ont suivi.

«Alors que nous cherchons à rendre la politique et, en fait, les nations du Royaume-Uni plus justes et plus justes, nous devons éliminer les comportements abusifs et homophobes tels que ceux que moi et d’autres avons vécus aux mains de Lord Ken Maginnis», a-t-elle poursuivi.

«Je n’hésiterai jamais à faire cela et bien que cette expérience ait eu un impact profond sur ma santé mentale et émotionnelle, je suis heureux de me lever et de me prononcer.