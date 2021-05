Un OVNI sphérique plonge dans l’océan dans des images de l’US Navy

Un sphérique objet volant non identifié (OVNI) plane dans les airs, se déplace côte à côte comme une balle dans le jeu vidéo « Pong » et semble ensuite plonger dans l’océan, dans des images récemment publiées en ligne par un cinéaste qui produit des documentaires sur les OVNIS.

Bien qu’un porte-parole du Pentagone ait confirmé que la marine américaine avait bien capturé les images, le porte-parole n’a pas commenté où et quand elles avaient été filmées.

Le 14 mai, Jeremy Corbell a décrit l’objet mystérieux sur son site internet , écrivant que «la marine américaine a photographié et filmé des ovnis de forme« sphérique »et des véhicules transmedium avancés» – des engins qui peuvent voyager dans les airs et l’eau – en 2019. Corbell a également partagé les images sur Instagram et Youtube .

En rapport: 7 choses les plus souvent confondues avec les ovnis

Dans le clip, qui semble avoir été tourné depuis un moniteur et qui comporte plusieurs modifications, une goutte ronde et sombre se trouve au-dessus de l’horizon. Les voix masculines sont audibles dans les images; on dit « décollé, réserve-le », alors que l’objet se déplace horizontalement dans le réticule de l’écran. La scène « a atteint un crescendo » avec la goutte entrant dans l’eau, et l’une des voix hors écran dit: « Whoa, ça a éclaboussé! » alors que l’OVNI disparaît, a écrit Corbell.

Selon Corbell, les images ont été filmées le 15 juillet 2019, vers 23 heures HAP, depuis le centre d’information de combat de l’USS Omaha, près de la côte de San Diego. Les images radar de l’OVNI montrent une balle solide, mesurant environ 6 pieds (2 mètres) de diamètre, volant à des vitesses de 46 à 158 mph (74 à 254 km / h). Son vol a duré plus d’une heure, culminant avec la sphère disparaissant sous les vagues. Aucune épave n’a été trouvée à l’endroit où l’objet est tombé.

«Un sous-marin a été utilisé dans la recherche et n’a rien récupéré», a écrit Corbell. « Nous ne savons pas ce que, le cas échéant, la marine ou le Pentagone seraient prêts à dire à propos de l’incident de l’USS Omaha, mais nous sommes convaincus que l’incident est un mystère légitime et attendons avec impatience les informations qui pourraient être fournies », a-t-il écrit sur Instagram. .

La porte-parole du Pentagone, Susan Gough, a confirmé que le personnel de l’US Navy avait capturé les images publiées par Corbell, Le débriefing a rapporté le 14 mai, Gough a déclaré à The Debrief dans un courrier électronique que les images étaient incluses dans des « examens en cours » par le Groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés (UAPTF), un programme de l’US Office of Naval Intelligence qui enquête sur les rapports de véhicules aériens inexpliqués, selon The Débriefer.

Cependant, Gough n’a commenté aucun des autres détails d’OVNI que Corbell a inclus dans son article, a rapporté The Debrief. Les images ne sont pas classées et des images fixes de l’OVNI sphérique ont déjà été incluses dans un briefing de renseignement de l’UAPTF du 1er mai, a écrit Corbell. dans un tweet le 14 mai.

D’autres révélations liées aux OVNIS pourraient provenir du Pentagone dans les semaines à venir, car un nouveau rapport d’OVNI est prévu pour la publication en juin, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, vous pouvez commencer par rattraper plus de trois décennies de registres d’ovnis autrefois secrets du gouvernement américain. Une nouvelle archive en ligne comprend plus de 2 700 pages de rapports déclassifiés par la CIA datant des années 1980; les documents ont été obtenus par le biais de la loi sur la liberté de l’information et ont été téléchargés au format PDF sur La voûte noire site Web de l’auteur John Greenwald Jr., 45Secondes.fr a rapporté en janvier.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.