Un OVNI bleu survole Hawaï avant de s’écraser dans la mer

Dans ce qui pourrait être la dernière observation d’OVNI de 2020, une goutte bleue brillante a traversé le ciel nocturne et s’est écrasée dans les eaux d’Oahu, à Hawaï, le 29 décembre, selon des informations.

Plusieurs personnes au sol ont vu l’objet volant bleu, certains l’ont enregistré; ces rapports et appels au 911 ont conduit la Federal Aviation Administration (FAA) à enquêter sur l’observation.

Cependant, les responsables de la FAA n’ont pas été en mesure de faire la lumière sur le mystère, affirmant qu’il n’y avait pas eu d’incidents d’avions ou d’accidents signalés dans cette zone lorsque l’OVNI est passé vers 20h30, heure locale, selon Hawaii News Now.

Des images tremblantes et floues de la lumière bleue ont été publiées sur Youtube lundi (4 janvier).

Cet étrange incident a conduit à des spéculations sur les extraterrestres et les avions écrasés, ainsi qu’à des explications plus bénignes; une personne sur Twitter s’est demandée s’il s’agissait d’un cerf-volant à LED, New Delhi Television a rapporté .

Une femme de 38 ans qui passe par Moriah a vu l’objet bleu vif, qui, selon elle, était aussi long qu’un poteau de téléphone, sifflant au-dessus de Princess Kahanu Estates sur la côte ouest d’Oahu. « Je lève les yeux et puis j’étais comme oh merde! » dit-elle à Hawaii News Now.

Moriah a déclaré qu’elle avait commencé à filmer et avait sauté dans la voiture avec sa famille, suivant la lumière brillante sur 5 kilomètres avant de la regarder plonger silencieusement dans l’océan.

Peu de temps après avoir appelé le 911, un agent est arrivé. C’est alors que Moriah et son mari ont repéré une autre lumière. «Mon mari a dit« lever les yeux »», a-t-elle déclaré à Hawaii News Now. « Le blanc était plus petit – venait dans la même direction que le bleu. » Mais ils n’ont pas été en mesure de suivre cette lumière après sa disparition au-dessus d’une montagne voisine.

La police locale a déclaré qu’elle n’avait aucune information supplémentaire sur l’événement, a rapporté Hawaii News Now. Bien que l’on ne sache pas ce qui a causé ces lumières mystérieuses, il n’est pas rare que les gens confondent des objets artificiels ou naturels – y compris la foudre, les tests de missiles, les ballons et même Vénus – avec des ovnis, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Et bien que cela puisse être la dernière observation d’OVNI de 2020, nous avons hâte de voir ce que 2021 apporte.

