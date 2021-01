Un Outlook pour les gouverner tous: Microsoft prépare une application Web qui remplacera toutes les versions PC et Mac actuelles

L’avenir des applications chez Microsoft passe par le Web, du moins c’est ce qu’ils nous font croire Perspective. Le service de messagerie et de calendrier de l’entreprise derrière Windows se préparera à une nouvelle version basée sur le web et capable de fonctionner sans aucun problème sur tous les principaux systèmes d’exploitation. C’est l’idée de Microsoft avec One Outlook, un projet qu’ils ont partagé il y a plus d’un an et dont cette application web vise à être le résultat. Un changement qui viendra en plus du « rajeunissement de Windows ».





Comme Windows Central l’a partagé, Microsoft se prépare à lancer une seule version d’Outlook pour Windows et pour Mac. L’idée est qu’en même temps avec cette application remplacer les applications de messagerie et de calendrier par défaut et natives dans Windows 10. La version Mac partagera le code avec la version Windows et la version Web en même temps.

Project Monarch semble être le nom de code de ce projet Microsoft. Si la nouvelle version d’Outlook sort, vous pourrez remplacer actuellement plusieurs clients Outlook existants sur différents systèmes d’exploitation. Outlook est l’outil de messagerie et de calendrier Microsoft par excellence, avec de multiples astuces et fonctionnalités intégrées.

Pour y parvenir, ce que vous allez faire est être basé sur le Web. En d’autres termes, ce sera une application Web que la plupart des systèmes d’exploitation peuvent exécuter sans problème. Cependant, ils indiquent depuis Windows Central que l’application sera légèrement adaptée afin qu’elle se sente à l’aise et préparée pour chaque plate-forme sur laquelle elle s’exécute.

Une perspective

L’idée de Microsoft avec One Outlook est de proposer une application universelle dans laquelle unifiez le développement de votre système de messagerie et de calendrier. Le développement unifié signifie qu’il est plus facile de déployer de nouvelles fonctionnalités et de corriger rapidement les bogues en n’ayant pas à développer plusieurs versions à la fois.

Le nouvel Outlook, étant une application Web, pbref il sera aussi plus léger et plus confortable à courir sur PC et Mac, il sera également nécessaire de voir dans quelle mesure il est préparé aux fonctions natives et spécifiques de chaque système d’exploitation telles que les notifications, le mode hors ligne ou les fonctions d’accessibilité. À cet égard, les applications Web ne se démarquent pas particulièrement et sont précisément leur point faible, mais il faudra attendre de voir ce que Microsoft révèle exactement, si c’est le cas.

De Windows Central, ils attendent ce nouvel Outlook dans une version préliminaire d’ici la fin de 2021. Peut-être que nous le verrons avec la mise à jour de l’automne 2021 et dans les versions bêta de Windows 10 sur le salon Insider. Quoi qu’il en soit, si vous voulez avoir une idée de ce que sera plus ou moins cette nouvelle version, utilisez simplement l’application Web Outlook actuelle, selon Windows Central.

Via | Windows Central