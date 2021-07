Un organisme financier international soumet au G20 une feuille de route pour atténuer les risques liés au climat

Le FSB, créé à la suite de la crise financière de 2008, a déclaré que les risques liés au climat mondial sont « de grande envergure » ​​et nécessitent une réponse coordonnée.

La double menace du COVID-19 et du changement climatique est avant tout causée par des actions humaines. crédit de mage : Pixabay

Mercredi, un important organisme financier international a exhorté les ministres des Finances et les chefs de banque centrale du G20 à mieux répondre aux risques financiers croissants liés au climat, mettant en garde contre leurs impacts « de grande envergure ».

Le Conseil de stabilité financière, basé en Suisse, a soumis une feuille de route avant une réunion du G20 à Venise plus tard cette semaine.

Le FSB, créé à la suite de la crise financière de 2008, a déclaré que les risques liés au climat mondial sont « de grande envergure » et nécessitent une réponse coordonnée.

« Ils sont de nature mondiale et auront des effets sur toutes les entités, tous les secteurs et toutes les économies », a-t-il déclaré dans le document.

Il a spécifiquement souligné les exigences de divulgation pour les entreprises, les données et l’utilisation de mesures cohérentes, l’analyse des vulnérabilités et les pratiques de réglementation et de surveillance.

« L’objectif est que toutes les décisions relatives aux risques financiers prennent en compte de manière appropriée le changement climatique », a-t-il déclaré dans la feuille de route adressée aux ministres des Finances du Groupe des 20 – les 19 plus grandes économies du monde plus l’Union européenne.

Avant la réunion de Venise, le FSB a également appelé le G20 à accélérer ses efforts pour s’éloigner du taux interbancaire Libor qui a fait scandale.

Notre feuille de route sur la gestion des risques financiers liés au climat décrit le travail à accomplir sur une période pluriannuelle dans quatre domaines politiques clés. https://t.co/qbs6KZ0ehS #stabilité financière pic.twitter.com/ZdCUr5z7Qd — Le FSB (@FinStbBoard) 7 juillet 2021

En outre, il les a exhortés à examiner les vulnérabilités mises à nu par le COVID-19 crise, y compris dans les fonds monétaires.

« Le système financier mondial a résisté à l’événement COVID jusqu’à présent, grâce à une plus grande résilience apportée par les réformes de la réglementation financière du G20 et à la réponse politique internationale rapide, audacieuse et déterminée », a déclaré le président du FSB, Randal Quarles.

Mais il a averti qu’il y avait des zones où le coronavirus pandémie a fait apparaître des vulnérabilités qui doivent être traitées de toute urgence.

Le FSB publiera plus tard ce mois-ci un rapport intermédiaire sur les enseignements tirés de la crise et son impact sur la stabilité financière mondiale.

