Un organisme de bienfaisance pour enfants trans ciblé par un compte Twitter “ parodique ”

Twitter a été exhorté à intervenir après que Mermaids, une organisation caritative offrant un soutien aux enfants trans, a été ciblé par un compte Twitter «parodique» diffusant des messages anti-trans et de la «désinformation» sous son nom.

Le pseudo du compte «parodie» singe celui du profil officiel des sirènes mais est nommé «Not Mermaids Gender». Il prétend offrir des «conseils fondés sur la réalité» aux parents d ‘«enfants confondus entre les sexes» en partageant des liens avec divers groupes de campagne anti-trans, ainsi qu’avec des groupes de «démotivation».

En plus de diverses affirmations salaces sur la transition médicale, y compris un fil selon lequel huit hommes trans sur 10 souffrent de douleur post-orgasme faite sans aucune base scientifique mais présentée comme un fait médical basé sur les témoignages de deux hommes, il a également été lié à une -condamné anti-trans livre appelant trans vit un «engouement séduisant nos filles».

Sirènes racontées RoseActualités qu’il connaît le compte et remercie les personnes LGBT + et leurs alliés de l’avoir signalé à Twitter. Il a exhorté la plate-forme de médias sociaux à agir rapidement et à supprimer le profil.

«Ce triste coup n’est que la dernière tentative de discréditer notre organisme de bienfaisance et d’humilier ceux que nous soutenons», a déclaré Jake Edwards, responsable social chez Mermaids.

«Nous renouvelons notre appel à ceux qui se livrent à ce comportement à arrêter et à se demander s’ils assument la responsabilité des graves dommages infligés au bien-être d’un groupe vulnérable d’enfants et de jeunes.

«En tant qu’organisme de bienfaisance, nous pouvons soutenir de telles attaques, mais nos utilisateurs de services et nos soutiens sont témoins de la désinformation sans fin avec consternation.»

Mermaids a noté que le compte est apparu peu de temps après avoir partagé un article de blog intitulé “Un appel à JK Rowling”, qui a demandé au Harry Potter l’auteur pour «comprendre l’impact» de ses déclarations publiques sur les personnes trans.

Dans le billet de blog, l’organisme de bienfaisance a déclaré qu’il avait pris conscience que certaines personnes trans avaient tenté de se suicider et s’étaient mutilées à la suite des commentaires de Rowling.

Des militants anti-trans ont lancé une campagne en ligne féroce contre les sirènes après la publication du billet de blog. Une pétition a été lancée sur 38 Degrees, un site Web de campagne, qui a accusé à tort Mermaids de «militariser» le suicide et l’automutilation et a exhorté les organismes de bienfaisance de santé mentale à «condamner» l’organisation.

La page a depuis été supprimée du site Web 38Degrees.co.uk car elle partageait un «contenu inapproprié».

S’exprimant à propos de la pétition, Edwards a déclaré que les sirènes “ne seront pas menacées par des personnes lâches traitant les jeunes vies comme du sport”.

«Nous continuerons à travailler pour les familles et les jeunes qui comptent sur nous», a-t-il ajouté.

Mercredi après-midi (2 septembre), le compte parodique comptait plus de 200 abonnés, dont le militant anti-trans Fred Sargeant.

RoseActualités a contacté Twitter pour un commentaire.