Un oiseau de nuit peut-il se transformer en lève-tôt?

Certaines personnes se réveillent avant que le soleil ne jette un coup d’œil au-dessus de l’horizon, vont courir et mangent un copieux petit-déjeuner, le tout avant que beaucoup d’autres ne sortent du lit. Se réveiller aussi tôt peut sembler épuisant pour les lève-tard, mais un oiseau de nuit peut-il devenir un lève-tôt?

Il est possible de faire le changement, mais ce n’est pas facile, a déclaré Michelle Drerup, directrice de la médecine comportementale du sommeil à la Cleveland Clinic. « Un vrai noctambule ne se sent pas vraiment bien à son réveil, surtout quand il commence à changer ça. »

La tendance d’une personne à être un oiseau de nuit, un lève-tôt ou un endroit intermédiaire est connue sous le nom de chronotype. Selon leur chronotype, les gens sont susceptibles d’être plus éveillés et alertes à certains moments de la journée et plus endormis à d’autres.

Le chronotype est déterminé par une combinaison de nature et de culture, ont découvert les scientifiques. Du côté de la nature, un certain nombre de gènes sont connus pour jouer un rôle dans la détermination du fait qu’une personne préfère être éveillée tard le soir ou tôt le matin, a déclaré Drerup à 45Secondes.fr. Des centaines de gènes sont associés au fait d’être une personne du matin, selon une étude de 2019 publiée dans la revue Communications de la nature . Ces gènes influencent le rythme circadien d’une personne, ou son cycle naturel veille-sommeil, ce qui conduit à leur chronotype.

L’environnement joue également un rôle important. Les gens ont tendance à participer à des activités quotidiennes qui renforcent leur chronotype, a déclaré Drerup. Par exemple, les noctambules se sentent plus productifs et alertes la nuit, ils ont donc tendance à faire de l’exercice et à socialiser le soir. Ces activités sont stimulantes et renforcent la tendance de la personne à se coucher tard.

Parce que l’environnement est un facteur pour déterminer si une personne est un oiseau de nuit ou une personne du matin, il est possible de modifier votre cycle veille-sommeil. Si vous souhaitez vous réveiller plus tôt, effectuez le changement progressivement. Drerup a recommandé de déplacer lentement votre alarme de réveil plus tôt de 15 à 20 minutes tous les quelques jours pendant plusieurs semaines jusqu’à ce que vous soyez ajusté à votre horaire idéal.

La cohérence est la clé. « C’est là que, souvent, les noctambules auront du mal », a déclaré Drerup. « Ils commenceront à s’adapter au fil de la semaine de travail, puis ils resteront éveillés tard et dormiront le week-end. Cela perd cet élan qu’ils ont commencé à développer à la fin de la semaine de travail. »

Limitez l’exposition à la lumière dans l’heure qui précède le coucher, par exemple en restant à l’écart des écrans, a déclaré Drerup. La lumière bloque la production de mélatonine par le corps, une hormone qui régule le rythme circadien. D’un autre côté, essayez de vous exposer à la lumière dès votre réveil, pour mettre fin à la production de mélatonine.

Évitez les activités stimulantes tard le soir. Au lieu de faire de l’exercice la nuit, essayez de vous entraîner le matin ou l’après-midi. Vous devrez peut-être également changer l’heure de vos repas plus tôt dans la journée.

Si être un oiseau de nuit fonctionne pour vous, il n’y a aucune raison de modifier votre horaire de sommeil. Mais rester éveillé tard devient un problème lorsque vous devez vous lever tôt pour le travail et l’école. Cela peut mener à privation de sommeil , ce qui peut nuire gravement à votre santé, par exemple en augmentant votre risque de hypertension artérielle et diabète de type 2 .

