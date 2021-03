Un nuage de 1800 kilomètres de long apparaît chaque jour sur Mars, maintenant nous connaissons enfin son origine

Chaque année, lorsque le printemps atteint l’hémisphère sud de Mars, un nuage gigantesque apparaît à côté du volcan Arsia Mons, si gigantesque qu’il atteint 1 800 kilomètres de long. Oui ok apparaît périodiquement chaque jour pendant plusieurs heuresCe n’est que jusqu’à présent que nous avons pu savoir plus exactement comment il est généré.





Vaisseau spatial Mars Express de l’Agence spatiale européenne a obtenu de nouvelles et meilleures images grâce à sa caméra de surveillance. Avec eux, les astronomes ont pu enquêter et mieux comprendre le processus de formation de ce nuage qui s’étend sur des centaines de kilomètres.

La caméra de surveillance Mars Express il a été installé à l’époque pour confirmer visuellement que le Beagle 2 Lander avait été séparé avec succès du Mars Express en 2003. Il a ensuite été arrêté et quelques années plus tard, il a été rallumé pour collecter des images à des fins de recherche scientifique. Parmi les images qu’il a récemment collectées, il y a celles du mystérieux nuage martien.

Le volcan qui perturbe l’atmosphère de Mars

Le nuage de Mars apparaît dans un cycle quotidien dans lequel il se forme et se détruit en quelques heures. Cela se produit pendant la période du printemps martien, qui dure environ 80 jours. Ce nuage a déjà été vu pour la première fois en 1976 et a été photographié par Mars Express en 2009, 2012, 2015 et 2018. Le nuage, quelque 1 800 kilomètres de long et 150 de large, est visible même depuis la Terre avec des télescopes.

Maintenant, comment se forme-t-il? Les nouvelles observations suggèrent que le volcan Arsia Mons est à blâmer pour tout. C’est un nuage orographique et il est formé à la suite du vent qui est poussé vers le haut par le relief. Dans ce cas, le relief particulier est le gigantesque volcan Arsia Mons, à environ 20 kilomètres de haut.

Avec une telle altitude le volcan parvient à perturber l’atmosphère de Mars et provoque ainsi la création de ce cloud. L’air humide semble être poussé sur les flancs du volcan pendant les courants ascendants, ce qui le fait se condenser à des altitudes plus élevées et plus fraîches de l’atmosphère. Le processus commence chaque matin vers cinq heures du matin à l’heure martienne. Au cours des trois heures suivantes, les vents forts dilatent rapidement le nuage et pour le reste de la matinée jusqu’à midi, le nuage s’estompe déjà.

En comprenant le fonctionnement et l’origine de ce nuage, les astronomes peuvent désormais le simuler plus confortablement sur des ordinateurs pour mieux comprendre le climat de Mars. De même, un mystère qui a intrigué les astronomes pendant des décennies est enfin résolu.

Via | CE