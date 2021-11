Un nouvel univers Power Rangers est en cours de développement sur Netflix

Suite à l’acquisition de Entertainment One par Hasbro en 2020, les roues ont été mises en mouvement pour tout un monde de jeux télévisés, de séries et potentiellement de films basés sur les centaines de gammes de jouets sous la bannière Hasbro, et l’une des plus grandes propriétés en développement est un tout neuf Power Rangers univers qui trouvera une maison sur Netflix. La nouvelle a été confirmée sur Twitter par le réalisateur Jonathan Entwistle, qui a déclaré : « Je suppose que le chat est sorti du sac ! Le nouveau Power Rangers l’univers arrive sur Netflix.

Les commentaires d’Entwistle font suite à un rapport de Deadline, qui a publié les détails d’une interview avec Michael Lombardo, qui a été nommé président de Global Television d’Entertainment One en juin 2020, dans lequel il a révélé la stratégie de programmation qu’il a prévue pour le Hasbro. IP. Après avoir détaillé le plan d’avoir un certain nombre d’émissions scénarisées et non scénarisées basées dans le monde de Donjons & Dragons, Monopoly, Risk, Mouse Trap et Guess Who ?, il a été révélé qu’Entwistle sera en charge d’un projet de multi-films et de séries basé sur le Power Rangers avec Netflix.

On a demandé à Lombardo s’il pouvait faire le point sur le nouveau projet, qui devait à l’origine être un film de redémarrage avec le streamer lorsqu’il a été discuté il y a plusieurs mois. Il a répondu : « Depuis que nous avons créé Power Rangers avec Jonathan, nous avons vraiment lancé une approche globale. Ce n’est pas qu’un spectacle, ce sont des spectacles suivis de films, des programmes pour enfants. Nous avons trouvé un excellent partenaire d’écriture pour lui, ils sont partis. Je touche du bois, Netflix est excité, nous sommes excités, nous espérons avoir des nouvelles bientôt.

Les Power Rangers étaient à l’origine basés sur une franchise japonaise appelée Super Sentai et est arrivé à la télévision au début des années 1990 sous la forme de Mighty Morphin Power Rangers, une série qui a pris les images de l’émission japonaise originale et a ajouté la distribution anglophone aux segments non masqués de la série avec des voix off doublées. La série était accompagnée d’une gamme de figurines et de jouets fabriqués par Bandai à l’époque, et en 2001, la franchise avait généré plus de 6 milliards de dollars de ventes de jouets. Bien que la série ait été critiquée pour sa violence, la série a été un énorme succès dès son arrivée et a produit jusqu’à présent 28 saisons sur 21 séries télévisées à thème différent et trois films Power Rangers.

Alors que les deux premiers films sont arrivés à la hauteur de la Power Rangers‘ popularité, le redémarrage de 2017 n’a rien fait pour aider la franchise. Malgré un casting comprenant Choses étranges star Dacre Montgomery, Naomi Scott, Bill Hader et Bryan Cranston, le film était une bombe au box-office, ne prenant que 142 millions de dollars sur le dos d’un budget conséquent de 105 millions de dollars. Les critiques ont démoli le film pour avoir réussi à perdre le « campy fun » de la série originale, mais n’ont pas réussi à le remplacer par une « qualité de blockbuster ». Le public qui a vu le film a semblé plus généreux dans l’ensemble, mais en termes d’argent, il n’y avait pas de bonne critique pour réparer les dégâts et la franchise a boité pour récupérer.

Entwistle était à l'origine lié à un nouveau Power Rangers film prévu avec Paramount Pictures il y a deux ans, qui à l'époque était censé comporter « un élément de voyage dans le temps », mais on ne sait pas si cette idée a maintenant été transférée à une partie de l'univers Netflix. Il n'y a déjà eu aucun mot sur la date exacte de l'arrivée des nouveaux films et séries.





