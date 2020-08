Un nouvel iPad de 10,8 pouces a fui sur des dessins schématiques

On dit que les dessins qui fuient montrent un iPad de 10,8 pouces. Il peut s’agir d’un nouvel iPad d’entrée de gamme ou du nouvel iPad Air 4. La sortie devrait être prévue en septembre.

La page 91mobiles a diffusé les dessins schématiques du prétendu iPad, écrit MacRumors. Vous devriez montrer un iPad avec une taille d’écran de 10,8 pouces, comme l’analyste Apple Ming-Chi Kuo l’a prévu pour le second semestre. On ne sait pas s’il s’agit du nouvel iPad standard d’Apple ou éventuellement du nouvel iPad Air 4, dont la sortie est également attendue. Au cours de la semaine dernière, des instructions pour un iPad non encore publié circulaient sur le Web et ressemblaient exactement aux dessins.

Bords fins, bords plats: cet iPad pourrait apparaître dès septembre.

Nouvel iPad compatible avec Magic Keyboard?

Selon les dessins, le nouvel iPad dispose de deux haut-parleurs, de quatre microphones et d’un port USB-C. Un appareil photo avec un objectif et un flash LED peut être vu à l’arrière, et il y a aussi un connecteur intelligent pour connecter un clavier. Si les croquis sont authentiques, le nouvel iPad pourrait également être compatible avec le Magic Keyboard, qui possède son propre trackpad pour un contrôle plus précis. Jusqu’à présent, le clavier n’est disponible que pour l’iPad Pro.

Sortie probablement en septembre

Selon 91mobiles, le nouvel iPad sera également équipé de Face ID. Cela contredit d’autres rapports, selon lesquels le capteur Touch ID est intégré directement dans le bouton d’alimentation du nouveau modèle. Visuellement, le nouvel iPad rappelle l’iPad Pro avec ses écrans fins et ses bords plats, bien que des fonctionnalités telles qu’une double caméra et deux double haut-parleurs continueront d’être réservées à la série Pro.

Apple devrait introduire de nouveaux iPad dès septembre, vraisemblablement sans grand spectacle, simplement par communiqué de presse. Un grand événement ne devrait pas avoir lieu avant octobre – lorsque le fabricant dévoile l’iPhone 12.