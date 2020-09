Un nouvel événement PS5 aurait lieu cette semaine

Un tweet du magasin Guildford GAME a été ce qui a révélé une annonce supposée et importante

Depuis l’événement de juin sur PS5, tous les joueurs qui attendent avec impatience l’arrivée de la nouvelle console de Sony ils sont impatients de connaître plus de détails sur la plate-forme, étant les inconnues les plus importantes ceux du prix et de la date. Il y a beaucoup de rumeurs sur un événement possible qui ont émergé tout au long de l’été, mais hier, il semblait que la société japonaise a confirmé qu’il n’y aurait pas de rediffusion cette semaine. Cependant, une autre fuite assez frappante apparaît maintenant qui dit le contraire.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, il y a quelques heures, ils ont été révélés la date de sortie et le prix de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, en même temps que la console la moins chère a été révélée. C’est pourquoi ce ne serait pas très fou que PS5 prépare un événement pour demain, étant donné que Sony Je ne voulais pas révéler de prix ou de date avant que Microsoft ne fasse son travail. Et le fait est que le compte Twitter GAME Guildford, qui appartient au magasin de jeux de ladite ville anglaise, a publié un tweet en disant que PS5 a préparé une annonce pour demain 9 septembre.

« Ceux d’entre vous qui attendent des précommandes, restez à l’écoute pour les mises à jour. La PS5 prépare une annonce pour demain, donc les choses sont sur le point de se passer cette semaine. » ils assurent à partir du compte susmentionné.

Cela, bien sûr, ne signifie pas que cela se produira à 100% et nous devons le prendre avec un grain de sel. Oui, nous savons que Sony Vous devriez déjà préparer une annonce pour le lendemain du jour où le prix et la date de la nouvelle Xbox seront connus.

