Un nouvel équipage arrive à Hawaï pour une mission simulée sur Mars – Rapport du commandant: sol 2

Rapport du commandant de la mission Mars Valoria 1 à HI-SEAS

Sol 2 (19 janvier 2021)

Dôme doux dôme. C’est le nom que la plupart des équipages appellent HI-SEAS – la station de recherche spatiale analogique à Hawaï. Parfois, il faut quelques jours ou semaines à l’équipage pour accepter cette station comme maison. Il y a aussi des moments où l’équipage embrasse immédiatement l’environnement dans lequel il vit, même s’il peut s’agir d’une version simulée de Mars ou de la lune. L’équipage de Valoria 1 avec lequel je suis actuellement sur Mars semble accepter très rapidement cette station en forme de dôme comme chez eux. Non seulement ils se sont installés efficacement dans leurs petits quartiers d’équipage, mais ils se sont également beaucoup ouverts en tant que personnes.

Le Dr Michaela Musilova forme l’équipage du Valoria 1 à la gestion des systèmes de survie à l’intérieur de l’habitat HI-SEAS. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de MaryLiz Bender)

Les sujets de conversation d’aujourd’hui allaient des perspectives de carrière futures aux problèmes corporels personnels et aux discussions profondes sur les relations amoureuses. Je pouvais à peine faire le travail car l’équipe était sur un rouleau sautant de sujet en sujet, tout en faisant de l’exercice, en travaillant, en cuisinant et en nettoyant. Je ne voulais pas m’arracher quand mes obligations m’appelaient. Bien que nous devions peut-être encore travailler pour trouver un bon équilibre entre passer du temps ensemble et travailler sur nos projets individuels, ce type de lien d’équipage si tôt dans la mission est un très bon signe.

Nos activités de liaison ont également inclus des routines d’exercices réguliers pour l’équipage. Chaque membre d’équipage doit faire de l’exercice pendant au moins 30 minutes chaque jour, sauf les jours où nous faisons des «Marswalks». Les sorties dans l’espace sur le terrain martien ont tendance à être très épuisantes car nous portons de lourdes combinaisons spatiales analogiques et les roches de lave sont difficiles à naviguer. Les tempêtes de poussière (ou tempêtes de pluie sur le volcan Mauna Loa, où se trouve HI-SEAS) nous ont obligés à rester à l’intérieur aujourd’hui, de sorte que tout l’équipage a fini par faire un entraînement de cardio et de résistance assez épuisant.

Nous avons plaisanté en disant que nous sommes maintenant reconnaissants d’avoir reçu une « douche » gratuite hier (18 janvier) lorsque nous sommes arrivés à HI-SEAS lors d’une « tempête de poussière » (pluie). Pendant notre mission, nous n’avons qu’une allocation de 100 gallons (380 litres) d’eau pour l’ensemble de la mission de deux semaines. Cela comprend l’eau potable, l’eau pour les expériences et pour le nettoyage. Cela signifie généralement que l’équipage sacrifie la douche tout au long de la mission pour économiser l’eau. Heureusement, nous semblons tous préparés mentalement et physiquement pour cela, donc j’espère que les odeurs corporelles ne seront pas un problème pour nous.

L’équipage de Valoria 1 est composé de l’officier des opérations Karin Metzgar, qui est un ingénieur en mécanique travaillant dans le développement de logiciels pour les programmes spatiaux à Northrop Grumman. Pendant son séjour à HI-SEAS, elle développera un code de système d’exploitation de robot (ROS) et une carte 3D de l’habitat HI-SEAS en tant que recherche pour son projet de drone de cartographie 3D autonome qui pourrait être utilisé pour explorer des tubes de lave sur Terre. et au-delà.

L’équipage de Valoria 1 s’exerçant ensemble dans le cadre des activités quotidiennes de la mission. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Hillary Coe)

Nos deux officiers du génie de l’équipage sont Kevin Pratt et Michael Barton. Kevin est un ingénieur principal en avionique chez Blue Origin, responsable des systèmes de communication par radiofréquence (RF) au sol soutenant le programme New Glenn. Ses recherches à HI-SEAS comprendront le test d’une radio définie par logiciel (SDR) et d’antennes destinées à recevoir des images diffusées par satellite à partir de satellites météorologiques en orbite polaire et géostationnaire pour démontrer le potentiel de la capacité de surveillance du temps organique dans l’habitat.

Michael est ingénieur en propulsion à Stratolaunch, utilisant le plus grand avion du monde pour lancer des véhicules hypersoniques (plus rapides que la vitesse du son). Au cours de la mission, il recherchera des technologies de vol utiles pour augmenter la valeur scientifique d’une base sur Mars, tout en menant également un projet de sensibilisation en créant des vidéos éducatives mettant en évidence les parallèles entre HI-SEAS et le jeu d’exploration de Mars « Occupy Mars ».

L’entrée du sas dans l’habitat HI-SEAS. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Hillary Coe)

Nous avons également deux agents des communications dans l’équipage: Hillary Coe et MaryLiz Bender. Hillary était une chef de file en matière d’expérience humaine et de conception chez SpaceX, responsable en partie des efforts de communication derrière le programme d’équipage commercial de la NASA (pour lequel SpaceX a développé le taxi astronaute Crew Dragon). Elle travaille également avec le programme Starship de SpaceX, qui vise à envoyer un jour des humains sur la Lune et sur Mars sur une fusée Super Heavy. Elle est ici pour tester les matériaux Marswalk, les technologies de communication, les outils de santé mentale et d’autres composants impératifs pour une expérience martienne / lunaire nominale.

MaryLiz est une compositrice futuriste et conteuse de l’ère spatiale, qui a cofondé la société Cosmic Perspective et a fondé l’organisation Zero-G Music. Au cours de la mission Valoria 1, elle se concentrera sur la manière dont la musique et l’art aident l’équipage à se connecter avec eux-mêmes, les uns avec les autres et les humains sur Terre.

Les premières récoltes de Valoria 1 sur Mars. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Hillary Coe)

Je m’appelle Dr. Michaela Musilova et je suis la directrice de HI-SEAS. Je serai le commandant de l’équipage Valoria 1 pendant notre mission martienne de deux semaines. En fait, je dirigerai quatre autres missions après la mission Valoria 1 au cours des prochains mois, donc ce n’est que le début de ma vie «hors-monde» cette année. L’année dernière, j’ai passé presque autant de temps sur la Lune et sur Mars que sur Terre. Même si j’aime vraiment participer à ces missions analogiques, il devient difficile de vivre dans ces conditions très contraignantes pendant de longues périodes. D’un autre côté, c’est mon rêve d’aller sur la lune et, espérons-le, sur Mars un jour, donc ces expériences sont définitivement une excellente préparation pour cela.

Le commandant Musilova a signé pour se préparer mentalement au marathon de missions qui m’attend.

