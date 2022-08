Un nouvel épisode de la série de jeux de combat Fatal Fury / Garou a été approuvé et sera en développement tout au long de l’EVO 2022, selon une annonce officielle de SNK

Les trois fondateurs de l’un des plus connus jeu de combat les marques des années 1990 étaient Terry Bogard, Andy Bogard et Joe Higashi. En moins de dix ans, le jeu Neo Geo de 1991, Fatal Fury, allait inspirer dix suites et retombées différentes, culminant avec Garou.

Sorti en 1999 : Mark of the Wolves. Cependant, comme SNKLa popularité de a diminué et il s’est tourné vers King of Fighters et l’utilisation des personnages de Fatal Fury dans d’autres jeux, Fatal Fury a finalement disparu. Mais grâce à l’annonce par SNK du retour de Fatal Fury, l’attente est désormais terminée.

Lors de la finale du tournoi King of Fighters XV, qui faisait partie des activités du dimanche de l’EVO 2022, SNK a estimé que ce serait le bon moment pour révéler sur quoi il travaille actuellement.

L’existence d’un nouveau jeu Fatal Fury/Garou a été officialisée à travers une bande-annonce. Au-delà de cela, peu de choses ont été montrées et il a été précisé que le nouveau jeu Fatal Fury en est encore à ses débuts. Les fans de Fatal Fury devront patienter comme ils le font depuis 20 ans.

L’inclusion des deux personnages, Kain et Billy, peut suggérer que le nouveau jeu Fatal Fury est une suite légitime et une continuation de la chronologie établie de Fatal Fury.

Mais il y a un indice de ce que les fans pourraient anticiper dans l’image teaser du film teaser Fatal Fury. Pas pour les personnes qui ont joué le premier Fatal Fury, mais pour ceux qui ont joué le plus récent, un personnage clé est présenté qui devrait être reconnaissable.

Rock Howard, qui semble également être le protagoniste du dernier jeu de SNK, est le protagoniste de Garou : Mark of the Wolves. C’est Rock Howard, enfant choisi de Terry Bogard et Geese Howard.

Quelqu’un portant un bandana et ce qui semble être du personnel se tient derrière eux, se reposant sur une poubelle. Il reste encore beaucoup à apprendre sur la mise à jour de Fatal Fury.