Un nouvel ensemble de figurines Star Wars Black Series le ramène à 2008

Dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de Lucasfilm, Hasbro a révélé de nouvelles figurines Star Wars: The Clone Wars dans un emballage cool!

Ce matin, Hasbro a révélé de nouveaux chiffres chics pour les collectionneurs et les fans de La guerre des clones. Tout comme leurs figurines du 50e anniversaire annoncées / publiées précédemment, cette nouvelle vague s’inspire de l’histoire de la franchise et ramène des emballages à l’ancienne. Cette fois-ci, ils recréent la ligne d’emballage de 2008 qui a été lancée aux côtés de l’original La guerre des clones début:

STAR WARS: THE BLACK SERIES LUCASFILM 50TH ANNIVERSARY 6 POUCES ANAKIN SKYWALKER Figurine

Commémorez les 50 premières années de LUCASFILM avec des figurines de STAR WARS: THE BLACK SERIES, avec un emballage inspiré de STAR WARS: THE CLONE WARS. Rappelez-vous des moments intenses de la galaxie STAR WARS avec cette figurine STAR WARS: THE BLACK SERIES LUCASFILM 50TH ANNIVERSARY 6 POUCES ANAKIN SKYWALKER, avec une décoration haut de gamme sur plusieurs points d’articulation.

STAR WARS: THE BLACK SERIES LUCASFILM 50E ANNIVERSAIRE 6 POUCES OBI-WAN KENOBI Figurine

Commémorez les 50 premières années de LUCASFILM avec des figurines de STAR WARS: THE BLACK SERIES, avec un emballage inspiré de STAR WARS: THE CLONE WARS. Rappelez-vous des moments intenses de la galaxie STAR WARS avec cette figurine KENOBI OBI-WAN 6 POUCES de STAR WARS: THE BLACK SERIES LUCASFILM 50TH ANNIVERSARY, avec une décoration haut de gamme sur plusieurs points d’articulation.

STAR WARS: THE BLACK SERIES LUCASFILM 50E ANNIVERSAIRE 6-INCH CLONE PILOT HAWK Figurine

Commémorez les 50 premières années de LUCASFILM avec des figurines de STAR WARS: THE BLACK SERIES, avec un emballage inspiré de STAR WARS: THE CLONE WARS. Rappelez-vous des moments intenses de la galaxie STAR WARS avec cette figurine STAR WARS: THE BLACK SERIES LUCASFILM 50TH ANNIVERSARY 6-INCH CLONE PILOT HAWK, avec une décoration haut de gamme sur plusieurs points d’articulation.

STAR WARS: THE BLACK SERIES LUCASFILM 50TH ANNIVERSARY 6-INCH ARC TROOPER ECHO Figure

Commémorez les 50 premières années de LUCASFILM avec des figurines de STAR WARS: THE BLACK SERIES, avec un emballage inspiré de STAR WARS: THE CLONE WARS. Rappelez-vous des moments intenses de la galaxie STAR WARS avec cette figurine ECHO STAR WARS: THE BLACK SERIES LUCASFILM 50TH ANNIVERSARY 6 POUCES ARC TROOPER, avec une déco haut de gamme sur plusieurs points d’articulation.

En tant que collectionneur « en boîte », je ne peux pas vous dire à quel point j’ADORE que ces styles de design classiques soient recréés pour cette échelle. Cela leur donne un peu plus de punch et capture de manière unique l’ambiance de la sortie de ces lignes. J’adore ça et j’ai hâte de mettre la main dessus.

Tous les chiffres révélés pour cet ensemble sont des exclusivités Target qui seront lancées cet été (aucun mot sur la date de précommande pour le moment).