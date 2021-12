Un nouvel aperçu d’Outlander 6 montre un moment tendre entre Jamie et Claire

Il y a de moins en moins de temps pour que le Doughtlander se termine. Ce sera le 6 mars prochain quand l’étrangerretour à Starz avec Sam Heughan et Caitriona Balfe comme protagonistes. A cette occasion, l’histoire apportera de nouveaux défis aux Frasers qui doivent faire face aux conséquences de la fin de la cinquième édition et, de même, l’arrivée de nouveaux personnages sera un sérieux problème pour ce couple très soudé.

La sixième saison de l’étranger Il comportera six épisodes dans lesquels Sam Heughan et Caitriona Balfe se mettront dans la peau de Jamie et Claire. Ces deux personnages, qui sont les plus aimés des fans, ont lancé les acteurs vers une renommée internationale et, par conséquent, des milliers de followers à travers le monde attendent leur retour. Cependant, le grand désir de ceux qui aiment cette histoire est de savoir ce qu’il adviendra de l’amour entre les Fraser.

A tel point que, afin de réduire l’anxiété des utilisateurs, la production de l’étranger a décidé de poster un nouvel aperçu. Avec l’arrivée de la bande-annonce, un iota de ce qui va arriver dans les nouveaux épisodes était connu, mais maintenant, l’un des moments les plus romantiques des protagonistes a été révélé. Dans la vidéo, d’à peine une minute et demie, vous voyez une conversation très douce entre Jamie et Claire.

Il y a eu plusieurs mois au cours desquels un éventuel scandale entre les Frasers a été spéculé, mais cette vidéo a montré le contraire. Eh bien, dans la conversation qu’ils ont entre eux, Jamie avoue à Claire que, pendant qu’il était en prison, c’est elle qui l’a sauvé malgré la différence de temps dans laquelle ils étaient. « Parfois je pense que tu es un ange», dit le personnage de Sam Heughan à celui de Caitriona Balfe, ceci étant une phrase qui a touché tout le monde.

D’autre part, il convient de noter que la conversation entre eux a commencé avec l’arrivée de la famille Christie à Fraser’s Ridge. C’est-à-dire qu’il ne fait aucun doute que l’étranger Cela arrivera avec beaucoup de drame et que, même si les chapitres sont peu nombreux, les protagonistes auront désormais de nouveaux défis qui laisseront un grand chemin pour la septième partie.

