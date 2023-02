Un nouvel aperçu de la version live action de La Petite Sirène montre la sorcière Ursula

Disney

Disney nous ramène à un classique revisité façon live action et cette fois un nouveau teaser nous présente la méchante Úrsula.

© IMDbLa petite Sirène

Le 26 mai prochain Disney présentera en première mondiale la version live action de La petite Sirène de la même manière qu’il l’a fait avec d’autres classiques de son impressionnant catalogue d’aventures animées. Ariel sera joué par la jeune actrice Halle Bailey que dans le nouveau teaser de la bande, il démontre ses talents de chanteur, sûrement l’une des caractéristiques pour lesquelles il a obtenu le rôle.

Pour être au diapason des 100 ans de Disney le nouvel aperçu de La petite Sirène Il arrive à peine 100 jours avant la sortie du film. Les images sont accompagnées de la belle voix du protagoniste principal qui chante Part de ton monde montrant les paramètres sous-marins qui seront les principaux emplacements de cette nouvelle version du personnage bien-aimé et populaire de The House of Mouse.

La Petite Sirène a une nouvelle avancée : Regardez-la !

On peut également voir d’autres sirènes nager et Ariel en contact avec la vie marine, mais peut-être que les plus grandes surprises de ce teaser sont Jonas Hauer King dans la peau du Prince Eric et du très attendu Mélissa McCarthy comme la méchante Úrsula qui nous laisse avec un rire inquiétant qui anticipe ce qui sera probablement l’un des moments forts du film si l’on tient compte des qualités de l’actrice.

La petite Sirène suivre le modèle suivant : Malgré le mépris du roi Triton pour le monde de la surface, Ariel est éternellement fasciné par lui. Lorsqu’il sauve un humain, le prince Eric, d’un naufrage, Ariel commence à tomber amoureuse de lui et est prête à revoir cet humain quoi qu’il arrive. Cependant, il fait face à quelques revers, d’abord à cause des avertissements de son père, puis à cause d’un conflit croissant avec la sorcière de la mer Ursula.

La petite Sirène il met également en vedette Javier Bardem dans Newt, Jude Akuwudike dans Grimsby, Daveed Diggs dans Sebastian, Jacob Tremblay dans Flounder et Awkwafina dans Scuttle. Lorena Andrea et Kasja Mohammar jouent respectivement Perla et Karina, deux personnages créés spécifiquement pour cette version de l’histoire. Le casting supplémentaire comprend Simone Ashley, Noma Dumezwani, Russell Balogh, Jessica Alexander, Adrian Christopher et Emily Coates.

