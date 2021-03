Un nouvel acteur de Captain America fait la paix avec la haine des fans de MCU après ses débuts à Disney +

Dans le cadre des Big Three aux côtés de Thor et Iron Man, Steve Rogers a fait sa place dans le cœur des fans de MCU en tant que Captain America. Mais maintenant que Steve a pris sa retraite, le premier épisode de Le faucon et le soldat de l’hiver a révélé que l’uniforme et le bouclier de Captain America ont été transmis à un nouveau personnage nommé John Walker, joué par Wyatt Russell. Dans une interview avec USA Today, Russell a expliqué qu’il comprenait pourquoi les fans auraient un problème avec son personnage revendiquant l’emblématique Bouclier.

« Les gens vont probablement détester [my character being the new Captain America], et certaines personnes vont l’adorer. [Movies and TV shows] sont là pour faire ressentir des émotions aux gens, et j’espère que c’est ce que cette émission peut faire pour les gens. J’espère qu’ils ne me détestent pas trop. Mais « ce serait un honneur, je suppose, de ne pas être aimé dans l’univers Marvel. »

Dans les bandes dessinées, John Walker a commencé comme un méchant, qui se faisait appeler « Super-Patriot », et symbolisait une vision plus sombre du patriotisme de Steve Rogers. Fait intéressant, les fans ont répondu positivement aux actions plus brutales de Walker en tant que nouveau Captain America, au point que beaucoup voulaient qu’il prenne définitivement le contrôle du bouclier de Steve Rogers.

Alors que l’agent américain qui apparaît dans Le faucon et le soldat de l’hiver n’est pas encore un méchant, il est clair qu’il n’essaye pas d’être le même genre de personne que Steve Rogers. Selon Wyatt Russell, Walker fait face à un dilemme unique: essayer de vivre à la hauteur de l’héritage de Captain America tout en étant fondamentalement un type de soldat très différent de Steve Rogers.

« Je ne pense pas qu’il y ait vraiment eu beaucoup de personnages de MCU qui ont eu le dilemme [Walker has] avait en termes d’essayer de s’intégrer dans ce genre de monde de super-héros moraliste. Il a été poussé dans ce rôle de Captain America et il va le faire à sa manière, et il veut bien le faire. Mais sa façon de faire est une manière très spécifique qu’il a apprise en étant essentiellement un chasseur humain formé. Je veux dire, c’est ce que sont les Marines. Ce ne sont pas Steve Rogers, ce ne sont pas les mêmes. Ils ne sont plus comme des boy-scouts. Ils sont un peu plus noueux. «

Les fans qui espéraient voir Sam Wilson alias The Falcon devenir le nouveau Captain America en tant que successeur de Steve expriment déjà leur indignation sur les réseaux sociaux, en utilisant #NotMyCaptainAmerica pour montrer leur opposition à John Walker. Il sera intéressant de voir si l’évolution de Walker dans la série le fera devenir davantage un anti-héros ou un méchant pur et simple une fois que les attentes et les responsabilités d’être Captain America commenceront à peser sur son esprit.

Réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly et Daniel Brühl. De nouveaux épisodes font leurs débuts les vendredis sur Disney +. Cette nouvelle arrive de USA Today.

