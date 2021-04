Un nouvel accord Netflix et Sony apporte de nouveaux films exclusivement à Netflix après leur sortie en salles à partir de 2022

Aujourd’hui, Netflix et Sony ont conclu un accord qui amènera de nouveaux films Sony sur Netflix dans une fenêtre exclusive de 18 mois après leur sortie en salles. L’accord devrait commencer dans 2022, bien que les dates exactes n’aient pas été confirmées.

Néanmoins, Sony Pictures des films comme Inexploré, Morbius, Où les Crawdads chantent, Train à grande vitesse, et des suites pour des films comme Dans le Spider-verse, Mauvais garçons, Jumanji, Homme araignée, et Venin devraient être disponibles sur le géant du streaming en 2022. On ne sait pas exactement quand, dans la fenêtre de 18 mois, ces films seront téléchargés sur Netflix, mais ce sera à coup sûr après leur sortie théâtrale et sont disponibles sur les plateformes de divertissement à domicile. Les entrées précédentes dans chaque franchise de films seront également ajoutées à la bibliothèque de Netflix.

De plus, l’accord comprend un premier aperçu de tout film direct en streaming Sony envisage de produire. Selon l’annonce officielle, Sony s’est déjà engagé à réaliser un certain nombre de films en streaming direct, ce qui vient compléter l’accord.

Cet accord est censé être sur la table depuis un certain temps, plusieurs prétendants se disputant les droits d’exclusivité de Sony. D’eux, Netflix les a tous battus. Bien que les chiffres exacts de l’accord n’aient pas été rendus publics, des sources proches de l’accord disent qu’il s’agit d’un milliard de dollars sur quatre ans.

Bien que ce soit un prix élevé, c’est toujours un gagnant-gagnant pour les deux parties. Evidemment pour Sony Pictures, c’est une affaire très lucrative pour eux; juste en termes de quoi Netflix les paie. Plus que cela, cependant, Sony pourra atteindre un public encore plus large grâce à un service de streaming comme Netflix, car Sony n’en possède pas. Quant à Netflix, cet accord insuffle au géant du streaming un contenu encore plus exclusif et apaise sans aucun doute les craintes des investisseurs après avoir perdu. merveille, Disney, Pixar, Amis, et Le bureau.

«Sony Pictures est un excellent partenaire et nous sommes ravis d’élargir notre relation grâce à cet accord avant-gardiste», Chef du film Netflix Scott Stuber dit dans l’annonce officielle. «Cela nous permet non seulement d’apporter leur impressionnante liste de franchises de films bien-aimées et de nouvelles adresses IP à Netflix aux États-Unis, mais cela crée également une nouvelle source de films en première diffusion pour les cinéphiles Netflix du monde entier.

Keith Le Goy, directeur de la distribution et des réseaux Sony ajoutée «Un accord passionnant démontre l’importance de ce contenu pour nos partenaires de distribution alors qu’ils élargissent leur audience et offrent le meilleur du divertissement.»

L’accord Netflix et Sony débutera en 2022.