Un nouveau type de locomotion étrange découvert chez des serpents invasifs

Arbre brun serpents peuvent transformer leurs corps en lassos pour faire tourner les poteaux électriques et les arbres – une superpuissance qui a permis à l’espèce d’envahir de nouveaux territoires, selon de nouvelles recherches.

C’est la première fois en près de 100 ans qu’un nouveau type de locomotion de serpent est identifié.

Le comportement bizarre permet aux serpents bruns (Boiga irrégulis) – une espèce nocturne introduite pour la première fois à Guam, dans l’océan Pacifique occidental, à la fin des années 40 ou au début des années 50 – pour escalader de grands objets cylindriques qui ne peuvent être mis à l’échelle en utilisant l’un des quatre autres types connus de locomotion de serpent – ondulation latérale rectiligne , sidewinding et accordéon.

Les chercheurs ont appelé le nouveau comportement «locomotion au lasso» parce qu’il implique le serpent enroulant son corps autour d’un cylindre en forme de lasso et se déplaçant vers le haut.

«Je travaille sur la locomotion des serpents depuis 40 ans, et ici, nous avons trouvé une toute nouvelle façon de bouger», co-auteur de l’étude Bruce Jayne, professeur de sciences biologiques et expert en locomotion de serpent à Cincinnati, dit dans un communiqué . « Les chances sont, il y a plus à découvrir. »

Les espèces envahissantes

Des chercheurs de la Colorado State University (CSU) ont accidentellement découvert le mélange de lasso lors d’un projet destiné à protéger les nids d’étourneaux de Micronésie, l’une des deux seules espèces forestières indigènes restantes à Guam.

La chercheuse principale Julie Savidge, professeure émérite au département de biologie des poissons, de la faune et de la conservation de la CSU, a documenté pour la première fois le déclin des étourneaux de Micronésie et d’autres oiseaux sur l’île dans les années 1980. Même à l’époque, elle savait que les serpents bruns ravageaient la population d’étourneaux locaux, mais elle ne pouvait pas expliquer comment les serpents étaient capables de grimper assez haut pour atteindre les grands nids.

Les chercheurs ont travaillé pendant des années pour protéger les nids d’étourneaux de Micronésie, l’une des deux seules espèces forestières indigènes encore présentes à Guam. (Crédit d’image: Julie Savidge, Colorado State University)

L’extraordinaire capacité d’escalade des serpents est également un problème bien documenté pour les habitants, car les reptiles grimpent fréquemment sur les poteaux électriques et provoquent des pannes électriques à travers l’île, selon le Centre national d’information sur les espèces envahissantes .

Le projet CSU visait à protéger les nids d’étourneaux à l’aide d’un déflecteur métallique de 3 pieds (1 mètre) – une structure en forme de tube qui entoure le tronc de l’arbre et empêche la plupart des animaux de grimper. Les chercheurs ont utilisé des pièges photographiques pour capturer des images de leur configuration et déterminer leur efficacité.

« Au départ, le déflecteur a fonctionné, pour la plupart », a déclaré Tom Seibert, un membre de la faculté émérite de la CSU, dans un communiqué. « Nous avions regardé environ quatre heures de vidéo et puis tout à coup, nous avons vu ce serpent former ce qui ressemblait à un lasso autour du cylindre et remuer son corps vers le haut. »

«Nous avons regardé cette partie de la vidéo environ 15 fois», a-t-il déclaré. «C’était un choc. Rien de ce que j’avais jamais vu ne se compare à ça.

Grimpeurs champions

Après avoir vu les images, l’équipe a contacté Jayne, qui a confirmé que le comportement bizarre était un nouveau type de locomotion de serpent. Il a décrit le serpent brun des arbres comme un « grimpeur champion », selon le communiqué.

Tous les autres serpents grimpent en utilisant la locomotion en accordéon, qui consiste à se pencher sur le côté pour saisir deux points différents à la fois. Mais avec la locomotion au lasso, le serpent utilise son corps pour créer la boucle du lasso et former une seule région de préhension, selon la nouvelle recherche.

« Le serpent a ces petits virages dans la boucle du lasso qui lui permettent d’avancer vers le haut en déplaçant l’emplacement de chaque virage », a déclaré Jayne dans le communiqué. « C’est impressionnant. Ils peuvent grimper verticalement, en utilisant même les plus petites projections sur une surface, et ils peuvent combler d’énormes lacunes dans la canopée des arbres. Ils peuvent se pousser verticalement sur plus des deux tiers de la longueur de leur corps. »

Désormais, les chercheurs prévoient d’utiliser ce qu’ils ont appris pour réaliser ce qu’ils avaient d’abord entrepris de faire à Guam: déjouer les serpents et protéger les étourneaux en voie de disparition.

« Nous pouvons maintenant potentiellement concevoir des baffles que les serpents ne peuvent pas vaincre », a déclaré Savidge dans le communiqué. Cependant, «c’est encore un problème assez complexe».

L’étude a été publiée le 11 janvier dans la revue Current Biology.

