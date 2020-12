Un nouveau type de jet peut emmener les passagers à l’autre bout du monde en 2 heures

Un groupe de scientifiques chinois vient peut-être de découvrir un secret vol hypersonique capable de amener les avions du futur partout sur la planète dans le passé maximum 2 heures. C’est ce qui ressort de la dernière étude publiée fin novembre dans le Chinese Journal of Aeronautics, où des scientifiques publiaient des résultats prometteurs sur un type de moteur à réaction appelé statoréacteur à détonation oblique debout – ou sodramjet – dont les principes de fonctionnement étaient désormais théorisés. Il y a 40 ans.

Contrairement à un turboréacteur classique, le composant obtient l’air comprimé dont il a besoin pour fonctionner sans l’aide de ventilateurs, mais directement à partir du flux externe. Le principe est le même à la base des statoréacteurs, mais la dernière découverte des chercheurs chinois a fait ses preuves résistant aux limitations structurelles que ces produits atteignent à des vitesses particulièrement élevées. Plus précisément, le moteur sodramjet a été testé avec succès dans une soufflerie capable de simuler des conditions de vol à des vitesses de Mach-9: sur la base des résultats obtenus, cependant, les chercheurs ont conclu que le moteur serait capable de des vitesses de maintien égales à 16 fois celles du son.

L’idée d’un tel moteur il peut être daté de 1980, lorsque l’ingénieur américain Richard Morrison a proposé en interne à la NASA d’utiliser les ondes de choc qui se sont développées à l’intérieur des statorjets supersoniques comme facteur facilitant la combustion du carburant, alors que jusqu’à ce moment elles avaient toujours été un obstacle qui les rendait instables. le produit. La théorie n’a jamais été prouvée faute de fonds, jusqu’à ce que la même vision se matérialise dans le moteur sodramjet dévoilé par des chercheurs chinois.

Selon les chefs de projet, le moteur sodramjet présente les caractéristiques appropriées pour conduire à des vitesses hypersoniques aussi tout avion commercial, parce qu’il est plus puissant, consomme relativement moins et surtout plus stable que les alternatives actuelles actuellement utilisées sur les avions expérimentaux. Cependant, le dispositif doit encore être testé et perfectionné, et même s’il s’avère parfaitement fonctionnel il sera alors adapté à de nouveaux types d’aéronefs capables de supporter les vitesses auxquelles le moteur peut les emmener. En bref, cela pourrait prendre des années pour voir un avion de ligne hypersonique.