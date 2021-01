Un nouveau test anti Covid pourrait détecter une contagion avec le smartphone

L’un des plus grands obstacles à la maîtrise de la pandémie de coronavirus est la disponibilité rapide et étendue de tests fiables rapidement. Pour résoudre ce problème, des chercheurs de l’Université d’Arizona développent un système particulièrement prometteur pour la recherche de Covid-19 chez les patients: il est basé sur échantillons de salive pris sur des suspects positifs et utilise un smartphone commun pour les calculs. Les avantages, illustrés dans une étude publiée dans Nature Protocols, sont la facilité d’administration du test et la rapidité: le résultat des analyses est en fait émis en seulement 10 minutes.

Les chercheurs modernisent un système de test qu’ils ont développé pour détecter le norovirus, un agent pathogène qui provoque souvent une gastro-entérite. Pour le fonctionnement, le smartphone à lui seul ne suffit pas: les appareils servent en fait à examiner les images agrandies des échantillons de salive, qui doivent cependant être prélevés, mis en contact avec réactifs spécifique et agrandie au microscope. C’est cette méthode dans son ensemble sur laquelle l’équipe de l’Université de l’Arizona avait déjà travaillé et tente maintenant de se réajuster.

D’une part les échantillons du patient viennent pris de la bouche, puis dilué dans l’eau et placé sur une surface étudiée pour analyse; au composé sont ensuite ajoutés des anticorps entraînés contre Covid-19 qui ont été artificiellement rendus fluorescents; si le virus est présent dans l’échantillon, les anticorps l’attaqueront, formant ceux qui sous le microscope seront minuscules agglomérats fluorescents. L’analyse est rendue possible par le grossissement du microscope et les systèmes d’analyse d’images encodés dans l’application de test.

Le matériel utilisé pour le moment ne permet pas de réaliser le test directement à l’intérieur de la maison, mais les choses pourraient changer dans le futur. Les chercheurs ont encore du mal à comprendre comment changer les procédures et le logiciel pour le rendre compatible avec les analyses du Covid-19, mais si l’opération s’avère un succès, il n’est pas exclu que les investissements futurs puissent transformer la procédure en un kit commercialisable pour des tests rapides et généralisés.

