Un nouveau teaser donne un premier aperçu du drame policier torride d’ABC The Company You Keep

The Company You Keep : un nouveau teaser donne un premier aperçu du drame policier torride d’ABC

abc ramassé le drame du crime La compagnie que vous gardez, l’adaptation américaine du programme coréen à succès Mes concitoyens !, dans une commande en série en août. Le spectacle attendu est mené par C’est nous ancien Milo Ventimiglia comme Charlie Nicoletti et Catherine Haena Kim comme Emma Hill. La série débute le 19 février et mardi, ABC a publié le premier teaser de la série qui donne un premier aperçu de l’enchevêtrement romantique naissant entre Charlie et Emma.





La bande-annonce de 30 secondes présente au public nos deux protagonistes, Emma et Charlie, qui se rencontrent dans un bar haut de gamme. Cela commence par Emma demandant: « Alors, qu’est-ce que tu fais? » avec les deux personnages présentant des façades exagérées pour dissimuler leurs vrais emplois. Bien que les deux personnages mentent initialement (en admettant en plaisantant leur véritable travail plus tard dans le teaser), leurs véritables professions sont révélées au public à travers des montages dans la bande-annonce. Emma est un agent infiltré de la CIA, tandis que Charlie est un escroc vétéran. Il devient clair que leur romance naissante sera prise entre deux feux alors que leurs vies professionnelles secrètes s’affrontent sans le savoir. La phrase « Leurs vies sont des mensonges. Leur amour est réel. donne le ton pour le reste du teaser se terminant avec la paire reconnaissant qu’ils ont rencontré leur match improbable.

La ligne de connexion officielle pour La compagnie que vous gardez est inférieure à:

Une nuit de passion mène à l’amour entre l’escroc Charlie et l’officier infiltré de la CIA Emma, ​​qui sont sans le savoir sur une trajectoire de collision professionnelle. Tandis que Charlie développe « l’entreprise familiale » pour qu’il puisse s’en sortir définitivement, Emma se rapproche du criminel vengeur qui détient les dettes de la famille de Charlie en main – les forçant à tenir compte des mensonges qu’ils ont racontés afin qu’ils puissent se sauver eux-mêmes et leur familles de conséquences désastreuses.





L’entreprise que vous gardez présente quelques différences par rapport à son homologue coréen

Mes concitoyens ! sert de source d’inspiration pour la prochaine série ABC, La compagnie que vous gardez. Le programme primé du système de diffusion coréen a été créé en 2019 et a duré une saison. Bien que les deux séries se concentrent sur la relation labyrinthique entre un escroc et un agent des forces de l’ordre, l’adaptation américaine présente quelques différences par rapport à son auteur coréen.

Une différence entre les deux séries policières réside dans leurs sous-genres. Mes concitoyens ! est une comédie, alors que La compagnie que vous gardez est un drame. La version américaine prendra probablement un ton plus sérieux en conséquence, ce qui a été mis en évidence par la tension croissante dans le premier teaser de la série. Cependant, ce changement mineur est pâle par rapport aux différences d’intrigue entre les deux séries. Dans la version coréenne, l’escroc navigue dans une série d’incidents inattendus après avoir été impliqué avec un usurier pour obtenir l’argent de son mariage. Après avoir découvert que son fiancé était un policier et s’être fait escroquer son argent par son ex-petite amie, la famille qu’il devait le retrouve et il est armé pour briguer un siège à l’Assemblée nationale en échange de sa vie. La version américaine se lit davantage comme un jeu du chat et de la souris entre un escroc magistral et un agent infiltré du gouvernement alors que leur relation amoureuse s’approfondit et que leurs vies secrètes se heurtent.

La compagnie que vous gardez a été développé par Julia Cohen et Phil Klemmer, qui sont tous deux co-showrunners et producteurs exécutifs. Ventimiglia est également producteur exécutif via sa société DiVide Pictures, aux côtés de Caitlin Frito et Ben Younger, qui dirige le pilote. De plus, 20th Television et Electric Pictures sont toutes deux rattachées au projet. Outre Ventimiglia et Kim, William Fichtner, Tim Chiou, Freda Foh Shen, James Saito, Sarah Wayne Callies, Felisha Terrell et Polly Draper joueront également dans le drame policier à venir.