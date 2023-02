Un nouveau set LEGO de The Legend of Zelda, c’est connu

Fans de la populaire franchise Nintendo, »La légende de Zelda », demandent depuis des années un ensemble de Lego inspiré par le jeu vidéo, quelque chose qui est peut-être sur le point de se réaliser. En novembre 2022, la société de blocs de construction a demandé au public de cesser de soumettre des conceptions inspirées de cette série, ce qui a suscité beaucoup de suspicion.

Tout cela a encore augmenté depuis qu’une image de ce qui semble être le nouvel ensemble LEGO de » The Legend of Zelda » a récemment été divulguée, qui bien qu’elle n’ait pas été officiellement confirmée, l’image montre un ensemble inspiré dans le Great Deku Arbre qui apparaît dans le jeu de »La Légende de Zelda : Ocarina of Time ».

Dans l’image, vous pouvez clairement voir comment le Great Deku Tree est formé avec des blocs LEGO, ainsi que deux personnages qui font allusion à Link en tant qu’enfant, Link avec son design » Breath of the Wild » et la princesse Zelda.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Fan recrée la bande-annonce de Spider-Man : Across the Spider-Verse dans une version LEGO

Bien qu’il n’y ait toujours pas plus d’informations à ce sujet, la fuite a confirmé que l’ensemble de l’image a un total de 1920 pièces, étant un ensemble de pièces 2 en 1, puisque le Great Deku Tree peut se transformer en sa version de ‘ »Ocarina of Time » et »Breath of The Wild ». Probablement, cet ensemble peut être annoncé dans les prochains mois car » est prévu pour la première cette année.La légende de Zelda : les larmes du royaume ».

La fuite découle de ce qui semble être une enquête LEGO auprès de ses utilisateurs, leur demandant combien ils paieraient si l’ensemble » The Legend of Zelda » était sorti. Selon la fourchette de prix indiquée dans l’enquête, l’ensemble LEGO pourrait coûter entre 200 € et 325 €.

Cela pourrait aussi vous intéresser : LEGO sortira de nouveaux ensembles Sonic the Hedgehog en 2023

LEGO et Nintendo ont déjà collaboré sur leur populaire série d’ensembles inspirés par Super mario, publiant des figurines de Mario, Luigi, Peach et même un Bowser géant. Depuis lors, de nombreux fans se sont demandé si une autre franchise Nintendo pourrait jamais obtenir son propre ensemble LEGO, avec » The Legend of Zelda » étant un favori.