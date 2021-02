Un nouveau RPG d’aventure 8 bits intitulé Dragonborne se dirige vers Steam

Du développeur, Spacebot Interactive propose une expérience de RPG sur le thème évoluée et unique. Dragonborne est une aventure 8 bits unique qui mêle une esthétique Game Boy à une quête épique pleine de dragons. Le jeu se joue comme une combinaison unique de mécanismes d’époque et introduit les joueurs dans un vaste monde plein d’opportunités.

Le jeu contient environ 10 heures de jeu. Cela permet aux joueurs d’affronter des dizaines d’ennemis, d’améliorer leur équipement et de profiter de scènes de bataille détaillées et de multiples fins. Le jeu peut également être acquis dans un format physique via le site Web du développeur pour Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advanced.

Dragonborne est un RPG d’aventure de style rétro unique plein d’énigmes, de donjons, d’ennemis et plus encore. Le jeu a 10 heures de contenu et un système de classement pour aider à marquer les joueurs dans leur achèvement du jeu. Des objets de collection, des mini-quêtes, des fins multiples et bien plus sont dispersés dans le monde entier.

Ce titre est sorti à l’origine sur Game Boy mais c’est un nouveau jeu pour la communauté. Les joueurs peuvent voyager à travers la région d’Argon tout en regardant l’aventure de Kris. Ce héros est à la recherche de leur père, Kurtis, le plus grand tueur de dragons de la région.

Les joueurs pourront participer à un système de combat au tour par tour lorsqu’ils affronteront des ennemis difficiles à vaincre. Le jeu regorge également de mini-quêtes et d’énigmes qui offrent un style de défi différent aux joueurs qui entreprennent cette aventure.

Ce jeu contient à la fois des dragons et des donjons, et chaque donjon est rempli de plusieurs ennemis. Les joueurs devront exploiter leurs armes et leurs améliorations d’armure s’ils espèrent vaincre le boss à la fin de chaque niveau.

Dragonborne est un excellent rappel à l’ère du RPG classique, mais son mélange de thèmes en fait une expérience intéressante pour les fans. Il se passe tellement de choses à la fois que le jeu donnera aux fans un sentiment de nostalgie malgré le fait qu’il s’agisse d’un monde complètement nouveau.

Profitez de scènes de bataille détaillées, de fins multiples et d’une sensation rétro que seul Spacebot Interactive peut accomplir.

Ce titre convient aux joueurs de tous âges car il contient une expérience RPG plutôt calme par rapport à de nombreux titres modernes. Les fans doivent être prudents lorsqu’ils s’engagent dans cette expérience car il y a un sens profond du savoir enfoui sous l’action à la surface.

Dragonborne est disponible sur Vapeur et peuvent être achetés pour les systèmes Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advanced.