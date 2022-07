Un nouveau regard sur l’horreur de survie des dinosaures de Lost Wild

Great Ape Games a publié une toute nouvelle bande-annonce pour The Lost Wild dans le cadre de la présentation Annapurna Interactive Showcase 2022. La sortie PC du projet est prévue pour 2024.

The Lost Wild, une première personne horreur de survie jeu, a été introduit pour la première fois en octobre de l’année dernière avec une bande-annonce pré-alpha. Les joueurs prennent le contrôle d’un journaliste d’investigation qui est dirigé par une mystérieuse voix radio pour enquêter sur des installations japonaises qui ont été abandonnées et sont cachées dans une forêt insulaire riche en animaux anciens.

Ces dinosaures présentent ce que Great Ape appelle des comportements d’IA systémiques réactifs et indiquent des niveaux élevés d’intelligence tout en se comportant véritablement comme des animaux.

En utilisant des objets tels que des fusées éclairantes et des armes artisanales non létales, les joueurs peuvent utiliser la furtivité pour éviter d’être détectés lors de l’exploration, créer des distractions ou repousser les dinosaures. La majeure partie du jeu sera consacrée à la collecte de ressources tout en explorant les ruines à la recherche d’informations sur le passé de l’île et sur la façon dont vous êtes entré dans cette condition précaire.

Great Ape a publié quelques points de vue sur sa relation nouvellement formée avec Annapurna sur son serveur Discord. Bien sûr, le soutien d’un éditeur affecterait sans aucun doute le développement de n’importe quel jeu. Pourtant, il semble que l’équipe ait déployé des efforts considérables pour s’assurer qu’elle s’associait à l’entreprise la plus importante.

C’est important car cela signale la sortie du jeu que tout le monde attendait, selon Great Ape. « Nous n’appartenons plus au camp du « va-t-il ou ne le fera-t-il pas » ou « encore un autre jeu de dinosaures voué à l’échec ».

Nous avons choisi nos partenaires avec soin, et nous pensons l’avoir fait avec les meilleurs de l’industrie. Nous avons maintenant la meilleure chance de faire un grand match avec Annapurna à nos côtés.

The Lost Wild ne sortira pas avant la fin de 2024 ou le début de 2025, selon la FAQ du jeu. Bien qu’il ait été annoncé pour PC via Vapeuril sera également publié sur des plateformes sans nom.