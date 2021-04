Un nouveau prototype du Huawei P50 apparaît dans les images qui ont fui

Ce nouveau prototype comprend un module de caméra circulaire rappelant celui du Mate 30.

Le fabricant chinois Huawei prévoit que la grande majorité de ses terminaux seront mis à jour vers HarmonyOS cette année, plus précisément avant juin, et le premier terminal de la marque chinoise qui pourrait avoir ce nouveau système d’exploitation est le Huawei P50, dont vient de paraître un nouveau prototype en images fuites.

Cela pourrait être le futur Huawei P50

Grâce aux gars de GSMArena, nous avons eu accès à une série de images divulguées par un pronostiqueur anonyme qui montrent un prototype supposé du Huawei P50 avec un module caméra très différent ce que nous avons vu dans les rendus révélés il y a quelques jours.

Ainsi, vous pouvez facilement (mais pas officiellement) installer Google Play sur les téléphones Huawei

Dans ce cas, au lieu d’avoir deux structures ovales, à l’intérieur desquelles on voit deux capteurs, il a un seul module circulaire qui rappelle beaucoup celui que nous avons vu dans le Huawei Mate 30, à l’exception que, dans ce cas, sa position est différente, car elle est sur le côté gauche du terminal et pas au centre.

Ces images montrent également une partie avant avec un double trou dans l’écran, qui diffère des rendus dans lesquels on pouvait voir un dessin avec une seule perforation dans le panneau.

En outre. on voit que ce prototype n’a pas de téléobjectif de type périscope, une caractéristique exclusive des caméras de la version Pro, ce qui signifie que ce modèle pourrait être le Huawei P50.

Le fait que ne nous empêchez pas d’obtenir des informations des nouveaux terminaux haut de gamme du fabricant chinois au cours des dernières semaines est un bon indicateur que la présentation de la même chose se rapproche de plus en plus, en fait, devrait avoir lieu entre avril et mai.

« Je veux un mobile Huawei avec des applications Google »: voici vos meilleures options en 2021

A partir de ce moment, nous pouvons confirmer à la fois la conception et les spécifications du Huawei P50, qui sera le grand pari de Huawei pour lutter contre le Samsung Galaxy S21 et le Xiaomi Mi 11.

Rubriques connexes: Huawei, téléphones, téléphones chinois

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂