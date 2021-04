Un nouveau procès contre les prédateurs pourrait arrêter le redémarrage prévu de Disney

Une dispute juridique sur les droits de la franchise Predator pourrait mettre fin au redémarrage proposé par Disney, avec les frères Jim et John Thomas, qui ont écrit le classique de l’action de 1987. Prédateur, intentant une action en justice contre Disney et espérant récupérer les droits sur la franchise. Pendant ce temps, Disney a déposé sa propre plainte contre les frères Thomas dans l’espoir de conserver les droits pour eux-mêmes. Qui savait que le Predator finirait par être si populaire? Ça doit être sa beauté.

Selon les frères Thomas, la retenue de Disney sur la franchise expire ce mois-ci, le duo d’écrivains prévoyant «d’exploiter la disposition de résiliation de la loi sur le droit d’auteur, qui permet aux auteurs d’annuler les transferts après avoir attendu un certain temps, généralement 35 ans pour les œuvres plus récentes». Sur la base de cette période, il semble très probable que les studios à tous les niveaux pourraient être sur le point de perdre les droits de franchise sur toute une série de propriétés emblématiques issues des années 1980.

À partir de 1987, le premier Prédateur met en vedette la légende de l’action Arnold Schwarzenegger dans le rôle du Néerlandais, qui, avec son équipage de commandos d’élite, se lance dans une mission de sauvetage pour sauver des otages dans le territoire de la guérilla en Amérique centrale. Peu à peu, le film évolue vers autre chose, alors que Schwarzenegger et sa bande de mercenaires inadaptés sont lentement traqués par un guerrier extraterrestre imparable. La franchise a depuis engendré plusieurs suites, retombées, jeux vidéo et bandes dessinées, élevant le chasseur extraterrestre au niveau de l’un des monstres les plus reconnaissables de l’histoire du cinéma.

Il a été récemment annoncé que Disney, qui a obtenu les droits grâce à l’acquisition de 20th Century Fox, continuerait la série avec le réalisateur de 10 Cloverfield Lane, Dan Trachtenberg, à bord pour diriger le cinquième volet. Alors que les détails officiels du complot sont restés secrets, une rumeur solide a affirmé que Prédateur 5 emmènera le chasseur extraterrestre dans le passé. « Predator 5 se déroulera dans le passé (enfin!) Où il se concentrera sur les Amérindiens avant que les territoires ne soient pris par les colons américains, avec un casting des Premières Nations », selon la rumeur.

Bien que ces détails n’aient pas encore été confirmés, ils suivent certains des autres détails qui ont déjà été publiés concernant le redémarrage de Disney’s Predator. Alors que Dan Trachtenberg dirigera la suite, Patrick Aison est confirmé pour écrire le scénario, le couple ayant travaillé sur un film mystérieux intitulé Crânes pour quelques temps. Quand les rapports ont émergé pour la première fois Crânes développé par Trachtenberg et Aison l’année dernière, il a été taquiné comme un projet qui «suivrait une femme Comanche qui va à l’encontre des normes et des traditions de genre pour devenir une guerrière», ce qui, bien sûr, ressemble beaucoup à l’intrigue maintenant rumeur de Prédateur 5.

Pour l’instant, il reste à voir comment ces poursuites se dérouleront. Notamment, des tentatives similaires pour les auteurs de récupérer les droits sur certaines franchises ont souvent échoué, en particulier sur le marché de la bande dessinée. Selon la plainte, la date de résiliation effective de l’original de Thomas Prédateur le scénario approche à grands pas (le 17 avril pour être exact), ce qui signifie que si Disney ne s’accorde pas avec les frères, leur projet Prédateur le film devra être retardé. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

Sujets: Predator