Un nouveau membre d’Outlander : Caitriona Balfe était mère

Grâce à son rôle de premier plan dans Étranger, Caitriona Balfe est devenue l’une des actrices les plus connues au monde. Son rôle de Claire Fraser dans cette bande a mis sa carrière au sommet depuis sa diffusion à travers le monde sur Netflix. Avec Sam Heughan, leur co-star, les acteurs sont devenus le duo romantique le plus aimé.

Caitriona Balfe et Sam Heughan sont le couple le plus aimé. Photo : (Starz)



Cependant, au-delà de la renommée excessive qui Étranger leur amena Heughan et Caitriona Balfe, ils ont tous les deux toujours su garder leur intimité. En fait, on disait souvent qu’ils étaient en couple en dehors du tournage à cause de leur indéniable alchimie et parce qu’ils n’avaient jamais été vus avec d’autres couples. Mais même ainsi, tout a changé quand elle s’est mariée.

En août 2019, l’interprète d’origine irlandaise a épousé son partenaire, Anthony McGill, mettant définitivement fin à toutes les spéculations. Même si elle sortait avec le producteur de musique depuis 2015, cela ne l’a pas empêchée d’être liée à Heughan, donc c’est seulement son mariage qui a fait rejeter tous les potins.

Cependant, même si Balfe et McGill sont un mariage confirmé depuis des années, ils parviennent toujours à garder secrets certains aspects de leur vie. Et, en fait, ils y sont parvenus avec sa grossesse. Oui! Car plus que l’actrice tournait la sixième saison de ÉtrangerCe n’est que maintenant qu’on sut qu’elle attendait son premier enfant.

Et, selon son dernier article sur les réseaux sociaux, Caitriona Balfe a déjà accouché. « J’ai quitté les réseaux sociaux parce que je voulais prendre plaisir à cuisiner ce petit être humain« Il a commencé par dire à côté d’une carte postale où il prend la main de son fils puis a ajouté : »Nous sommes très reconnaissants que cette petite âme nous ait choisis pour être ses parents. Je suis déjà en admiration devant lui et je ne peux m’empêcher de le regarder et de me demander toutes les possibilités de qui il deviendra, où il ira et ce qu’il fera dans la grande aventure de sa vie”.

Aussi, au-delà de l’excitation suscitée par la naissance de son bébé, Caitriona n’a pas mis de côté les différentes réalités dans lesquelles naissent les petits à travers le monde. « Comme il est injuste qu’il n’y ait pas la même sécurité pour tous les enfants», a déclaré qui est également parrain de l’organisation mondiale de lutte contre le cancer de l’enfant.