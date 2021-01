Un nouveau « Mario Party » pourrait être en cours de développement par Nintendo

TheDecoFactory NINTENDO SUPER MARIO GALAXY 2

Voyage à travers les galaxies avec ces Stickers de Super Mario Galaxy 2 ! Retrouvez Mario, Yoshi, et Lumas, le tout dans diverses poses et dèpart vers leur prochaine aventure.Rapide et facile à poser, 4 planches de 25x46cm d'un total de 32 Stickers repositionnables et réutilisables. En matière vinyle fin et