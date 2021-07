Un nouveau livre plonge dans l’histoire et l’influence des films de Kung Fu

Les amateurs de cinéma ont un nouveau livre à attendre de Mondo Books qui explore l’impact des films de Kung Fu sur l’industrie.

En tant que cinéphile et artiste martial, j’adore regarder des films de Kung Fu. L’ont toujours fait et le feront toujours. En tant que tel, vous auriez dû voir à quelle vitesse ma tête a tourné lorsque cet e-mail concernant un nouveau livre est apparu dans ma boîte de réception.

Ces poings brisent des briques : comment les films de Kung Fu ont balayé l’Amérique et changé le monde se lancera le 19 septembre 2021 de Mondo Books et emmènera les lecteurs dans un voyage à travers l’histoire du genre et son impact global.

L’auteur à succès du New York Times, Grady Hendrix, est largement connu pour ses Paperbacks from Hell, lauréats du prix Bram Stoker, une histoire du boom des livres de poche d’horreur des années 70 et 80 et maintenant, avec l’historien du cinéma Chris Poggiali, ils racontent comment les films de kung-fu sont venus en Amérique. Les précommandes du livre sont disponibles dès maintenant sur MondoShop.com.

Lorsqu’un studio hollywoodien a sorti Five Fingers of Death aux cinéphiles de Times Square à la recherche de sensations fortes en 1973, seule une poignée de spectateurs noirs et asiatiques connaissaient la différence entre un Iron Fist et une Eagle’s Claw. Cela a changé du jour au lendemain lorsque Five Fingers a lancé un engouement pour le kung-fu qui rapporterait des millions au box-office, ferait monter en flèche les cotes d’écoute, influencerait la naissance du hip hop, remodelerait le style d’action que nous voyons dans les films aujourd’hui et présenterait l’Amérique à certains des les plus grandes stars non blanches à avoir jamais atteint les écrans de cinéma.

Ce livre richement illustré raconte l’histoire de la façon dont ces films à coups de pied et de casse sont venus en Amérique et ont semé l’enfer jusqu’à ce que la cupidité, les infopublicités et la peur raciste les arrêtent. Il s’agit d’agents de la CIA finançant secrètement des films de karaté, du New York Times fabriquant une campagne de peur sur les « gangs de karaté » noirs pour tuer des blancs, l’histoire des arts martiaux noirs en Amérique, la mort de Bruce Lee et l’assaut d’imitateurs qui a suivi . Voici pour la première fois l’histoire complète non censurée.

Extrait de l’avant-propos de RZA du Wu Tang Clan : « Dans les pages suivantes de These Fists Break Bricks, nous parcourrons ce chemin d’hier, où les théâtres grindhouse et les films qu’ils présentaient ont inspiré les cinéastes d’aujourd’hui et le son des plus grands musique populaire. Que l’histoire de ce livre et la culture qu’il revisite inspirent les générations futures.