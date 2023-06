Un nouveau livre partage un aperçu de la sortie des Goldberg de Jeff Garlin

Burn It Down : pouvoir, complicité et appel au changement à Hollywood, un nouveau livre de la journaliste de divertissement Maureen Ryan, fait la lumière sur Jeff Garlinest la sortie de Les Goldberg. Ryan s’est appuyé sur des sources privilégiées pour son exposé, qui vise à illustrer les schémas de harcèlement et de préjugés à Hollywood. Concernant Garlin, Ryan partage que des sources ont affirmé que Garlin était « désobligeant » et « irrespectueux » envers les autres sur le tournage de Les Goldberg, et qu’il a utilisé « le pouvoir et le statut pour intimider et rabaisser tout le monde dans cet équipage » (via PEOPLE). Se référant au show runner Adam F. Goldberg, Garlin et à d’autres dirigeants de la série, Ryan a partagé: « C’était un grand club d’hommes qui étaient probablement toujours des abrutis au lycée qui ont été harcelés, puis tout d’un coup, ils avaient ce pouvoir. »

Garlin a joué dans la sitcom ABC depuis 2013 mais a brusquement quitté la série en 2021, au cours de la neuvième saison de l’émission, à la suite d’une enquête des RH suite à des plaintes concernant son comportement sur le plateau. Après sa sortie, Garlin a tendu la main à Salon de la vanité et a prétendu être confus par les allégations. Bien que l’acteur ait reconnu que les RH l’avaient approché à trois reprises, il a ajouté que toute personne faisant des réclamations contre lui avait « tout pour » lui. Garlin a également déclaré qu’il sentait que certaines de ses blagues étaient mal comprises, ce qui l’avait blessé, le rendant triste.

La saison neuf de The Goldbergs s’est poursuivie sans présenter le patriarche de la famille et son absence n’a été abordée qu’à la première de la saison 10. Dans un épisode qui rappelle Champ de rêvesle public a appris que Murray était décédé.

Alors que la plupart Les Goldberg Les acteurs et l’équipe sont restés discrets sur la situation, a déclaré Wendi McLendon Covey, qui a joué le rôle de la matriarche de la famille Beverly Goldberg. Andy Cohen en direct que la sortie de son mari à l’écran était « longue à venir » et a validé que « quelqu’un nous écoute ». Lorsque l’animateur Andy Cohen a interrogé l’actrice sur les détails, elle a refusé de donner plus de détails : « Si nous ne pouvons pas en parler, ce serait formidable. Je suis épuisée par ce sujet et par le SSPT qui en découle. » Elle a ajouté: « J’ai l’impression que moins les gens en savent, mieux c’est. Personne, personne ne profite du fait de savoir quoi que ce soit. »

Quelle est la prochaine étape pour Jeff Garlin ?

Pendant plus de 20 ans, Garlin a joué dans Calme ton enthousiasme dans le rôle de Jeff Greene, le meilleur ami et manager de Larry David. Le livre de Ryan partage également certains des comportements troublants de Garlin lors du tournage de la série. HBO aurait enquêté à plusieurs reprises sur l’acteur pour avoir utilisé « un langage sexuel, graphique et dégradant », une situation ayant conduit à un règlement judiciaire avec un ancien employé de Calme ton enthousiasme. Malgré tous les problèmes passés sur la longue série, Garlin devrait revenir pour sa 12e saison à venir.

Garlin apparaîtra également dans la quatrième et dernière saison de Netflix Je n’ai jamaisoù il incarnera Len, un « homme adorable qui prépare un méchant sandwich et qui oblige Nirmala (Ranjita Chakravarty) à reconsidérer si elle en a vraiment fini avec ses relations pour toujours ».

Les Goldberg conclu avec sa dixième saison le 3 mai.