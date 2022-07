Un nouveau jeu est créé par l’ancien chef de Dragon Age : Dreadwolf pour l’éditeur D&D et Magic : The Gathering.

Christian Dailey, l’ancien producteur exécutif de Dragon Age 4 qui a quitté BioWare en février, est désormais président d’un tout nouveau studio de jeu appelé Skeleton Key chez Wizards of the Coast, l’éditeur de D&D et Magic : The Gathering.

Au cours de plus de 30 ans, Dailey a travaillé dans l’industrie du jeu vidéo sur des projets allant de Might and Magic: Dark Side of Xeen à Lords of Everquest, The Last Airbender, divers titres Blizzard et Anthem, le jeu de tir égaré de BioWare. Après que Mark Darrah ait brusquement quitté son poste de producteur exécutif de Dragon Age: Dreadworld en décembre 2020, il a pris la relève.

Dans un communiqué, Dailey a déclaré: «Je suis ravi de commencer cette nouvelle aventure avec la marque qui a produit tant de mes jouets et jeux préférés en grandissant. « Mon désir de poursuivre une carrière dans les jeux vidéo a été grandement influencé par Hasbro et Wizards of the Coast. Nous sommes impatients d’ajouter d’autres grands artistes qui partagent notre passion à notre équipe de studio.

Bien que Dailey ait caché des détails, il semble que la société travaillera sur un projet d’horreur (ou lié à l’horreur) : le site Web de Skeleton Key indique que sa mission « est de créer un gameplay immersif, des histoires uniques et des moments de suspense et d’horreur qui suscitent la réflexion. qui guident les joueurs pour s’amuser tout en affrontant leurs peurs. Le logo Skeleton Key comporte également un petit crâne, qui est vraiment précis, et si vous passez la souris dessus pendant une courte période, le trou de la serrure se transforme également en crâne. Très effrayant!

Skeleton Key est actuellement à la recherche d’un certain nombre de postes de haut niveau, notamment celui d’ingénieur principal, de producteur senior, de directeur de la conception et de directeur des cinématiques. Vous pouvez également suivre Skeleton Key sur Twitter si vous êtes intéressé par ce qu’ils feront mais que vous n’avez pas envie de poursuivre vous-même une carrière de leader dans le secteur des jeux.