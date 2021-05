Un nouveau film racontera le tournage de « The Texas Chainsaw Massacre »

À plusieurs reprises, nous avons vu comment le cinéma se tourne vers lui-même pour recréer le tournage de certains de ses moments les plus glorieux ou de ses anecdotes les plus infâmes. De Tim Burton avec « Ed Wood », explorant le tournage de « Plan 9 from Outer Space », à « The Disaster Artist », où James Franco analyse Tommy Wiseau, responsable du soi-disant « pire film de tous les temps » « The Room » .

Dans une déclaration sur le lancement de la nouvelle maison de production «Ambitious Entertainment», Deadline a indiqué qu’un film a été lancé sur la réalisation de l’une des productions les plus emblématiques et les plus influentes de l’horreur classique: The Texas Chainsaw Massacre.

Ambitious Entertainment a réussi à acquérir les droits de «Cahin Saw Confidential: How We Made the World’s Most Notorious Horror Movie», un mémoire dans lequel Gunnar Hansen, en charge de l’interprétation de Leatherface, partage son expérience dans le tournage du film dont il est à l’origine à la franchise.

Selon le rapport, le scénario a été écrit par David Dubos et il est prévu que le film soit raconté sur le ton d’une comédie noire. Selon les dirigeants de la maison de production, l’intention serait de raconter tout le plaisir, l’horreur et la folie sur le plateau de tournage de l’œuvre phare de Tobe Hooper, qui a coûté 140000 dollars et a réussi à en lever plus de 30 millions. .

Jusqu’à présent, les acteurs impliqués ou qui seront en charge de le diriger n’ont pas été confirmés, puisque le projet est dans ses premiers stades de développement. Hoper aurait écrit le film avec Kim Henkel, mettant en vedette « The Texas Chain Saw Massacre » comme un manifeste politique inspiré par le tueur en série Ed Gein.

Dans son livre, Gunnar Hansen a souligné que tout ce qui pouvait mal tourner pendant un tournage se produisait. «Ils étaient tous incompétents et les gens se détestaient. La plupart étaient si hauts qu’ils se sont souvenus plus tard qu’ils s’étaient amusés », a-t-il écrit dans l’introduction du livre.

Le tournage de la cassette faisait partie d’une enquête du FBI lorsque certains habitants de la localité où elle a été filmée se sont plaints du bruit à la ferme. «Personne ne voulait son nom au générique. Le film était un gâchis inepte et imbibé de sang. Le réalisateur a dû prouver au FBI qu’il ne s’agissait pas d’un film à priser », a écrit Hansen.

Malgré les problèmes lors de sa production, « The Texas Chainsaw Massacre » a réussi à devenir l’un des films les plus représentatifs de sa génération, générant trois suites directes, un redémarrage avec son prequel respectif et deux redémarrages qui ont été produits dans la même décennie.