Un nouveau film «  Doraemon  » arrive en mars 2021

Incroyablement, le 41e film de la Doraemon La franchise devrait arriver en mars 2021.

Doraemon fait partie des personnages japonais les plus emblématiques jamais créés, apparus pour la première fois en 1969 (il y a plus de cinquante ans)! Depuis lors, une quarantaine de films ont été réalisés avec le chat robotique du 22ème siècle, et il a maintenant été révélé que le quarante et unième film est en route au début de 2021.

Doraemon le film: La petite guerre spatiale de Nobita sortira le 5 mars 2021 et est un remake du film Doraemon 1985 du même nom. Susumu Yamaguchi, un animateur clé sur de nombreux précédents Doraemon films, directeur d’unité de Doraemon the Movie: Nobita’s Chronicle of the Moon Exploration, et le directeur de Combinaison mobile Gundam AGE, dirige le nouveau film. Dai Sato (Eureka Seven, Ghost in the Shell: Complexe autonome, Les auditeurs) écrit le script.

Tandis que Doraemon le film: La petite guerre spatiale de Nobita, arrive le 5 mars 2021, on ne sait pas quand le film sera disponible en Amérique du Nord.