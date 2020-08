Un nouveau film d’animation de Pixar célèbre l’amitié

Pandora Charm Pendant Disney Pixar Toy Story Buzz L'Éclair

Ce charm pendant à l'effigie de Buzz L'Éclair, notre chouchou à tous, élèvera votre style vers l'infini et au-delà. Ce bijou est gravé de la devise de ce célèbre astronaute et incarne à merveille Buzz, avec ses membres articulés qui agrémenteront vos bracelets ou vos colliers d'un mouvement amusant et sa