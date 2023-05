Un nouveau film d’action en direct Spider-Man avec Miles Morales est en développement

Miles Morales revient sur grand écran cette semaine en tant que Spider-Man dans Homme araignée: À travers le vers d’araignée, la suite tant attendue du film d’animation de 2018 devenu l’un des plus grands joyaux du cinéma de super-héros. Cependant, les fans attendent avec impatience les débuts en direct du personnage, et cela pourrait être plus proche qu’ils ne l’imaginent.





Lors de la promotion du film, l’équipe de production derrière le film a été interviewée par Variety sur le tapis rouge, où ils ont taquiné des détails sur l’avenir de toute la franchise Spidey. Dans la conférence, Amy Pascal a répondu : « Vous verrez tout cela. Tout se passe », lorsqu’on lui a demandé si Morales aurait sa chance d’enfiler le costume de héros d’araignée en direct. La question était également dirigée vers l’avenir Femme araignée film, qui aurait également été en développement.

Miles Morales a été introduit pour la première fois en 2011 dans Fallout ultime # 4, créé par Brian Michael Bendis et l’artiste Sara Pichelli, qui se sont inspirés de l’ancien président Barack Obama, de Donald Glover et de la populaire série Community. Miles apparaît après la mort de Peter Parker, prenant le relais en tant que héros de New York et l’un des personnages les plus populaires de Marvel Comics au cours des deux dernières années.

Dans Spider-Man: à travers le Spider-Verse, Miles a déjà appris à utiliser ses pouvoirs et réussi à sauver sa réalité après les événements du premier film, mais il continue d’avoir du mal à gérer son identité héroïque et sa vie d’adolescent. À la recherche d’un endroit où se sentir compris, il arrive dans le Spider-Verse, un endroit où se rencontrent des Spider-People de différentes réalités.

Cependant, le chef, Miguel O’Hara, lui refuse de faire partie du groupe, car le monde de Miles est l’endroit où un méchant dangereux opère pour détruire le multivers, et ils veulent le détruire pour l’empêcher. Miles affrontera tout le monde afin de sauver tout ce qu’il sait, quitte à mettre en danger les autres réalités.





L’avenir de Spiderman

Mais Miles Morales ne sera pas le seul à revenir dans le futur de la franchise. En plus de son film d’action en direct et de la troisième partie du Vers d’araignée Sagail reste encore beaucoup à explorer dans le monde de Spidey.

D’une part, Tom Holland portera à nouveau le costume de Peter Parker après Spider-Man : Pas de retour à la maison dans un quatrième film pour Marvel Studios. En fait, Variety a également interrogé Pascal sur le statut de la suite :

« Allons-nous faire un autre film ? Bien sur nous sommes. On est dans le processus, mais la grève des scénaristes, personne ne travaille pendant la grève. Nous sommes tous des supporters et chaque fois qu’ils se réunissent, nous commencerons.

De plus, des retombées axées sur d’autres personnages continueront d’arriver. Tom Hardy reviendra dans Venin 3Dakota Johnson et Sydney Sweeney feront leurs débuts dans le genre super-héros dans Madame Webet Aaron Taylor-Johnson reviendra à Marvel dans Kraven le chasseur.

De plus, Sony Pictures s’est récemment associé à Amazon Studios pour développer un univers télévisuel, où d’autres grands personnages comme Silk et Spider-Man Noir pourront également raconter leurs histoires sous forme de séries.