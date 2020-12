Un nouveau "Effet de masse" arrive – première bande-annonce en ligne

La saga « Mass Effect » continue – les fans le savent depuis longtemps. Maintenant, le studio BioWare a finalement bien fait les choses et a montré une première bande-annonce.

Lors des Game Awards, les développeurs ont levé le rideau et laissé les fans de « Mass Effect » jeter un premier regard sur l’avenir de la série de science-fiction. Ça commence – où d’autre? – dans l’espace.

Vol touristique à travers la Voie lactée

Un vol touristique à travers notre système solaire annonce la remorque. La Voie lactée dans son ensemble entre dans l’image, puis la caméra zoome plus loin, passant devant les étoiles, les nébuleuses, les pluies de comètes et les planètes. Nous entendons également des messages radio qui retracent apparemment les derniers instants d’un vaisseau spatial explosé. Ses débris dérivent dans l’espace et viennent également brièvement sur l’image avant que la caméra ne se déplace sur une planète de glace. Une silhouette masquée erre sur la surface enneigée et découvre un fragment au bout de la remorque – et un autre vaisseau spatial avec quelques personnes à bord.

Le nouveau « Mass Effect » fait-il suite à la trilogie?

La figure voilée fait semblant d’être l’asari Liara T’soni de la trilogie « Mass Effect ». Eurogamer spécule donc que le jeu pourrait se jouer après la trilogie et après la guerre contre le Reaper. Comme Asari a une espérance de vie très élevée, la nouvelle pièce pourrait bien être loin dans le futur.

Le nouveau « Mass Effect » est en cours, mais BioWare n’a pas encore publié d’informations plus détaillées sur la sortie.