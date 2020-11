Un nouveau Dub espagnol semble impliquer que Destiel est Canon

Dans The CW’s Surnaturel, de nombreux fans ont expédié Dean Winchester (Jensen Ackles) et Castiel (Misha Collins). Le navire, connu sous le nom de Destiel, a apparemment été confirmé comme canon lors de la 15e et dernière saison de la série lorsque Cas a professé son amour pour Dean.

Cependant, Dean n’a jamais été montré verbalement réciproque à la proclamation de Cas. Pour cette raison, leur dernier moment ensemble est laissé à l’interprétation, et il appartient aux fans de décider si leur relation est romantique ou non. Après la diffusion de la finale de la série, un doublage espagnol de la dernière scène de Cas a fui, montrant Dean répondant à Cas et confirmant apparemment que Destiel pourrait être canon après tout.

Scène finale de Cas et Dean dans « Supernatural »

Dans le 18e épisode de la dernière saison, «Despair», Cas vit un moment de vrai bonheur après avoir déclaré son amour pour Dean. Les expéditeurs de Destiel ont interprété cette déclaration comme une déclaration romantique et comme une confirmation que Cas était amoureux de Dean.

En raison d’un accord qu’il a conclu avec Empty lors d’une saison précédente, ce bonheur envoie Cas dans l’au-delà. Parce que le vide prend aussi la mort, la vie de Dean est effectivement sauvée avec la déclaration d’amour de Cas.

Cela a bien sûr indigné certains Surnaturel fans, car ils ont senti que c’était tombé dans le trope Bury Your Gays. Avec ce trope, les personnages LGBTQ sont tués à la télévision et au cinéma plus souvent que les personnages hétérosexuels, et cela se produit souvent après qu’un personnage LGBTQ a finalement atteint le bonheur.

À cause de ce, Surnaturel semblait confirmer Destiel comme canon de la pire façon possible pour les fans. Dans la finale de la série, Cas n’est mentionné que par son nom et n’apparaît plus, ce qui ajoute plus d’indignation aux expéditeurs de Destiel.

Le doublage espagnol semble confirmer la déclaration comme romantique

Dans la version anglaise de l’épisode «Despair», Dean répond à la déclaration de Cas par «Don’t do this, Cas». Une version divulguée de l’épisode avec un doublage espagnol montre Dean répondant par « Yo a ti, Cas » qui se traduit par « Et moi, toi, Cas. »

Les sous-titres de la scène reflètent le script anglais, et le doublage se produit généralement indépendamment sans interférence du studio. Pourtant, la fuite a conduit les fans à utiliser le hashtag #TheySilencedThem sur Twitter pour exprimer leur déception face à The CW.

Misha Collins a un message pour les fans de « Supernatural »

Après Surnaturel les fans ont commencé à tendre #TheySilencedThem sur Twitter, Collins s’est rendu sur Twitter pour expliquer la situation aux fans. le Surnaturel l’acteur a nié qu’il y avait une conspiration avec The CW pour faire taire délibérément l’un des Surnaturel personnages. Il a également révélé qu’il ne considérait pas la mort de Cas comme faisant partie du trope Bury Your Gays.

Je vois beaucoup de commentaires sur la fin de #SPN et le récent doublage espagnol et je suis découragé de voir qu’il y a beaucoup d’idées fausses qui font que beaucoup de membres de notre famille se sentent non entendus et non soutenus, alors j’appelle un #SPNFamille réunion pour trier quelques choses pour le compte rendu: pic.twitter.com/hwK0HOkZ8a – Misha Collins (@mishacollins) 26 novembre 2020

«Il n’y avait pas de complot au sein du réseau, du personnel ou de la distribution de #SPN pour minimiser ou effacer la représentation du récit et il n’y avait pas de fin alternative à 15.18. Dean était toujours trop abasourdi sur le moment pour répondre. (Apparemment, un traducteur voyou a écrit son propre dialogue.) »Collins tweeté.

Il a continué le fil, l’écriture, «De plus, à mon avis, Cas ne joue pas dans le trope« enterrez vos gays ». Sa déclaration d’amour sauve Dean, permettant à Sam & Dean de sauver toute l’humanité. Et Cas ne meurt pas! Il continue en fait à reconstruire le paradis!

Après 15 saisons, la finale de la série Surnaturel diffusé sur The CW le 19 novembre.