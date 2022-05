Un nouveau drame policier marque le premier grand rôle télévisé de Jon Bernthal depuis The Punisher

Alors que Bernthal a figuré dans un certain nombre de titres sur grand écran au cours des deux dernières années, y compris en 2021 Roi Richard et Les nombreux saints de Newarkcela fait un moment qu’il n’a pas eu de rôle principal dans une série après son tour alors que Frank Castle a pris fin.

Nous possédons cette ville est une mini-série basée sur un livre non romanesque du même nom du journaliste Justin Fenton, détaillant la «montée et la chute» du groupe de travail, se concentrant sur l’histoire du sergent Wayne Jenkins (Bernthal), l’un des huit officiers qui ont été condamné pour diverses accusations de corruption en 2018 et 2019.

Un synopsis de Sky dit : « Développé par George Pelecanos et David Simon, et réalisé par Reinaldo Marcus Green, Nous possédons cette ville raconte l’ascension et la chute du groupe de travail sur la trace des armes à feu du département de police de Baltimore et la corruption et l’effondrement moral qui ont frappé une ville américaine dans laquelle les politiques d’interdiction des drogues et d’arrestations massives ont été défendues au détriment du travail réel de la police.