Un nouveau drame policier hallucinant avec Stephen Graham arrive sur Netflix

Corps est sur le point d’être similaire dans le style aux émissions les plus remarquables de Graham: tendu, captivant et grinçant des dents à regarder.

Corps est écrit par Danusia Samal (gangs de Londres) et Paul Tomalin (Éhonté) et sera produit par les fabricants de Peaky Blinders – Will Gould et Firth Tiplady de Moonage Pictures. Ils sont rejoints par Susie Liggat qui a produit plusieurs épisodes de Docteur Who.