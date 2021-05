Un nouveau documentaire sur Val Kilmer vient d’Amazon Studios et A24

Top Gun et Batman pour toujours La star Val Kilmer est au centre d’un nouveau documentaire intimiste. Doublé Val, le projet est produit par A24 et a été récemment acquis par Amazon Studios aux États-Unis et en Amérique latine. Il est réalisé par Leo Scott et Ting Poo, bien que Kilmer ait été personnellement fortement impliqué dans le documentaire, qui comprend un mélange de séquences en coulisses et de diverses interviews pour aider à raconter l’histoire de l’acteur.

« Au moins une fois par jour pendant des années, j’ai regardé autour de moi et j’ai eu ce sentiment doux-amer qu’il y avait mille raisons pour lesquelles ce projet aurait pu faire naufrage, » Val Kilmer a déclaré THR dans un communiqué. «Je veux dire, à quoi pourrait ressembler un film d’un homme se filmant, parfois quotidiennement, des années à la fois? et mes partenaires producteurs. «

Val est le premier d’une série de documentaires en préparation à A24 sous la direction de Ben Cotner. Une logique pour le documentaire Kilmer se lit comme suit: « Ce documentaire brut, follement original et sans faille révèle une vie vécue à l’extrême et un regard plein de cœur, parfois hilarant sur ce que signifie être un artiste et un homme complexe. »

« Les cinéastes Leo Scott et Ting Poo ont un style et un art uniques et de pointe, tissant ensemble des images inédites dans une belle histoire brute sur cet acteur, artiste et homme renommé et célèbre », a déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios. dans un rapport. « Nous sommes ravis de travailler avec Val et l’équipe d’A24 sur leur premier long métrage documentaire produit et de partager ce film sans précédent avec le public. »

À propos du processus de montage ardu, Kilmer a ajouté: « Des heures de montage sans fin et des émotions sans fin avec chaque nouvelle coupe! Je ne pourrais pas être plus fier de partager cela avec le monde! »

Pendant quatre décennies, Kilmer a documenté sa propre vie alors qu’il naviguait dans sa carrière d’acteur, accumulant des milliers d’heures de séquences. Cela remonte à la réalisation de films maison avec un appareil photo 16 mm avec ses frères à des images prises à partir des décors de certains des plus grands projets de Kilmer, comme Top Gun, Les portes, Pierre tombale, et Batman pour toujours.

La santé de Kilmer s’est détériorée ces dernières années. En raison d’une bataille de deux ans contre le cancer de la gorge, l’acteur avait subi des traitements de chimiothérapie ainsi qu’une intervention sur sa trachée qui lui a donné une voix rauque. L’année dernière, Kilmer a déclaré qu’il n’avait plus de cancer depuis quatre ans, mais qu’il ne pouvait manger avec une sonde d’alimentation qu’après avoir eu plusieurs trachéotomies.

Val est produit par Andrew Fried, Dane Lillegard, Jordan Wynn, Ali Alborzi et Brad Koepenick de Boardwalk Pictures aux côtés de Scott of Cartel Films et Poo. Une date de sortie n’a pas encore été fixée, mais la rumeur dit que le doc pourrait faire sa première mondiale au Festival de Cannes cet été. Il sera également publié par Amazon Studios plus tard cette année. Les fans peuvent également avoir hâte de retrouver Kilmer sur grand écran lorsque Top Gun: Maverick premières dans les salles le 19 novembre. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

