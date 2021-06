Un nouveau documentaire sur Shamima Begum est diffusé ce soir

UNE nouveau documentaire sur Shamima Begum et d’autres anciennes épouses de l’EI sont diffusées ce soir sur Ciel, révélant why ils ont décidé de quitter le monde occidental pour l’État islamique – et ce qui leur est arrivé depuis.

Le retour : la vie après Daesh est un long métrage documentaire du cinéaste Alba Sotorra Clua, qui a réussi à obtenir un accès sans précédent à un certain nombre de femmesen au camp de prisonniers Roj en Syrie.

Pendant le film, nous entendons un certain nombre de femmes qui ont fui leur pays pour consacrer leur vie à Isis, dont Begum, qui n’avait que 15 ans lorsqu’elle a quitté le Royaume-Uni.

Crédit : MetFilm/Alba Sotorra Productions

Un synopsis de Sky dit : « Le puissant documentaire offre un accès exclusif à un groupe de femmes occidentales qui ont consacré leur jeune vie à ISIS, y compris la recrue britannique Shamima Begum, qui a fui le pays avec deux camarades d’école alors qu’elle n’avait que 15 ans, et Hoda Muthana des États-Unis qui aurait incité ses partisans sur Twitter pour soutenir l’État islamique.

« Partageant les opinions dans les médias et le public, ces femmes racontent désormais pour la première fois leur histoire. Le film explore avec sensibilité les réalités de plus de 60 000 épouses et enfants de l’EIIS bloqués en Syrie sans pays où retourner. »

Les femmes partagent pour la toute première fois leurs histoires dans leurs propres mots, y compris un aperçu approfondi de la vie dans ISIS.

Crédit : Ciel

Begum – à qui sa citoyenneté britannique a été révoquée en 2019 – explique comment la police de l’Etat islamique « a dit aux femmes comment penser, comment s’habiller, comment agir » qui « crierait sur les gens » lorsqu’ils se promenaient.

Hoda Muthana, une Américaine qui a quitté les États-Unis pour rejoindre Daesh en 2014, se souvient dans le film : « Une fois que j’avais mes Nikes [trainers] et ils avaient une bande rose sur la Nike [logo] – juste une toute petite bande rose. Et je me souviens avoir été arrêté et crié pour cette bande rose.

« Ils criaient dans l’interphone de leur voiture : ‘Tu ne peux pas porter cette chaussure parce qu’elle est trop attirante.’

Hoda Muthana. Crédit : Ciel

« Je me souviens avoir porté mes lunettes, montrant mes yeux. ‘Reposez votre niqab, nous pouvons voir vos yeux.’

« Si vous voulez enlever vos gants, juste pour sortir votre argent de votre sac, quelqu’un vous crie de loin : ‘Remettez vos gants.’

« Je m’attendais à un endroit heureux avec des musulmans aidant dans les hôpitaux, aidant dans les écoles, aidant une communauté et étant juste de bons musulmans les uns envers les autres.

« Je ne sais pas, c’était juste un gros bordel. C’était l’enfer sur Terre, vraiment. »