Un nouveau documentaire sur Madeleine McCann Suspect Christian B diffusé demain

« Sur le terrain au Portugal et en Allemagne, Mark se penche sur les délits antérieurs de Christian B à la fois en tant que délinquant sexuel et en pénétrant par effraction dans des propriétés », indique un synopsis.

Les enquêteurs s’efforcent de découvrir ce qui est arrivé à Madeleine depuis 2007, lorsque la fillette alors âgée de trois ans a disparu d’un appartement en Algarve alors qu’elle était en vacances avec ses parents, Kate et Gerry McCann.

Williams-Thomas explique comment le crime « hante une famille depuis plus de 15 ans », en disant: « Quelques jours seulement après l’enlèvement de Madeleine, j’étais sur le terrain pour signaler et j’essaie de résoudre l’affaire depuis.

« En 2020 est survenue la plus grande percée en 20 ans : les autorités allemandes ont annoncé qu’elles avaient un suspect principal. Il s’agit de Christian B, un délinquant sexuel, pédophile et cambrioleur.

« Mais deux ans plus tard, la police ne l’a toujours pas inculpé. Je vais tester leurs preuves, découvrir de nouveaux témoins, poursuivre une rencontre avec le principal suspect lui-même, pour savoir si cet homme est le chaînon manquant dans la disparition de Madeleine McCann. . »

Le long métrage documentaire voit Williams-Thomas tester la validité de cet alibi en traquant la femme, en disant dans le programme : « Je n’arrive pas à croire ce qu’on m’a dit – que le soir de l’apparition de Madeleine, Christian B était avec une femme à l’extérieur de Praia De Luz et a passé la nuit avec elle.

« Et si c’est vrai, il ne peut pas être impliqué dans la disparition de Madeleine McCann.

« Je dois maintenant trouver cette femme aussi vite que possible, et lui demander de me donner son compte. »