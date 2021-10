Un nouveau documentaire sur le décès de Brittany Murphy

Le début des années 2000 a été une période de transition intéressante pour le cinéma où des visages célèbres des années 90 ont commencé à accueillir de nouvelles étoiles montantes qui commençaient à gagner l’admiration et l’affection du public. Parmi ces talents figurait celui de Brittany Murphy, qui semblait avoir un talent naturel pour la comédie légère, même si elle avait des performances dramatiques très prometteuses.

Après avoir joué dans des films tels que « Just Married », « Uptown Girls », « Little Black Rock » ou « 8 Mile », en 2009, à l’âge de 32 ans, Murphy est décédé d’un grave cas de pneumonie, entraînant toutes sortes de spéculation sur les mystérieuses conditions de mort de l’une des actrices les plus prometteuses d’Hollywood.

Ce qui a suscité le plus de soupçons, c’est que, quelques mois seulement après la mort de Murphy, son mari Simon Monjack est décédé dans des circonstances similaires, ce qui est devenu le sujet d’un nouveau documentaire produit par HBO sous le titre « What Happened, Brittany Murphy ? ”.

Ce nouveau documentaire divisé en deux parties sortira le 14 octobre et a la maison Blumhouse comme collaborateur dans sa production. Sous la direction de Cynthia Hill, le documentaire rassemble des interviews et des images de personnes proches de la jeune actrice et de son mari, offrant un regard neuf sur leur décès.

Selon la description soumise par HBO, « Que s’est-il passé, Brittany Murphy ? » ce sera également un examen de l’impact du sexisme à Hollywood et de son impact sur la carrière de l’actrice. La figure de Murphy, bien qu’elle s’est déjà produite une décennie après sa mort, reste toujours une nouvelle blessure entre ses fans et ceux qui ont travaillé avec lui, de sorte que le lancement de ce documentaire pourrait servir comme une sorte de « clôture » à cet événement tragique.