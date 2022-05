Un nouveau documentaire sur Elon Musk est diffusé ce soir sur Channel 4, offrant un « regard au-delà du battage médiatique et des gros titres » du milliardaire Tesla et SpaceX. Regardez un extrait ici :

Elon Musk : super-héros ou super-vilain est une émission d’une heure présentant des entretiens avec d’anciens employés et associés d’affaires, retraçant également son ascension vers le sommet après une enfance difficile en Afrique du Sud.

Un synopsis de Channel 4 se lit comme suit: «Ce documentaire va derrière les gros titres pour se plonger dans la vie de l’homme le plus riche et flamboyant du monde, le milliardaire Tesla et le pionnier de l’espace Elon Musk.

«Il fait partie d’un petit groupe d’hommes puissants et ultra-riches avec une portée mondiale dépassant les gouvernements, un entrepreneur qui défend les technologies vertes, lance des fusées SpaceX qui pourraient un jour atteindre Mars et paie 44 milliards de dollars pour Twitter. Est-il le plus grand inventeur et homme d’affaires que le monde ait jamais vu ou un homme qui fait plus de bruit que de substance ?

Elon Musk. Crédit : Alamy

« Nous interviewons ceux qui le connaissent et qui ont travaillé avec lui, ont fait des millions en investissant dans ses entreprises et entendons ceux qui sont entrés en guerre avec ses entreprises.

« Il a récemment révélé qu’il était atteint du syndrome d’Asperger, ses tweets peuvent faire bouger les marchés boursiers et déclencher des frénésies d’achat et de vente. Elon Musk fait en permanence la une des journaux aux côtés de ses multiples entreprises controversées et accrocheuses, de ses cascades de relations publiques et de sa vie personnelle. Sous tout le razzamatazz que nous demandons – est-ce que tout le bruit et le battage médiatique sont réels ? »

Nous rencontrons également Maria Pointer, la «première voisine» de la ville «Star Base» de Musk, qui travaille comme vidéaste relatant le développement du site de lancement SpaceX South Texas à Boca Chica.

Crédit : Canal 4

« Je pense que vivre à côté de la fusée a été la chose la plus avantageuse de toute ma vie, en plus d’avoir mes enfants », admet-elle.

Pointer, qui se décrit comme une « influenceuse SpaceX », poursuit : « C’est la chose la plus extraordinaire. Cela va dans l’interstellaire, cela va dans l’espace lointain. Cela va au-delà de mes rêves les plus fous.

Crédit : Canal 4

« C’est juste un endroit merveilleux et calme. »

Expliquant ce que c’est que Musk d’avoir comme voisin, Pointer poursuit : « Elon vit dans une maison simple, normale, juste ici derrière moi. C’est calme ici, et il n’y a pas de lumière éblouissante.

Crédit : Canal 4

« Vous pouvez en fait dormir une nuit complète ici, mais Elon ne dort pas la nuit, il dort le jour. Donc, vous savez, vous pouvez toujours dire quand il est là parce que les ouvriers sont partis. C’est plus calme.

« Il va et vient, il adore ça ici. »