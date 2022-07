Un nouveau documentaire Netflix sur True Crime raconte l’histoire choquante de la mission de papa pour venger la mort de sa fille

Les procureurs allemands ont jugé que la mort de la jeune fille de 14 ans était accidentelle, mais des résultats d’autopsie inquiétants ont amené son père André à croire que Krombach l’avait violée et assassinée.

Le père en deuil s’est battu pour faire venir le médecin, mais l’Allemagne a classé l’affaire et a refusé l’extradition de Krombach vers la France.

Mais après une campagne acharnée d’André, Krombach a été jugé par contumace en France et reconnu coupable d’homicide involontaire.

Pourtant, l’Allemagne a refusé l’extradition, et avec des années de combats inlassables qui se sont avérés infructueux, le délai de prescription en France – qui stipulait que les condamnations ne pouvaient être prononcées après 30 ans – était de plus en plus proche de s’épuiser.